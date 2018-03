Week van Zorg en Welzijn 2017!

Persbericht 20-03-2018







Week van Zorg en Welzijn in Regio Rotterdam Rijnmond trekt veel bezoekers



Van 12 tot en met 17 maart 2018 heeft de 6e Nationale Week van Zorg en Welzijn plaatsgevonden. De Week werd afgesloten met de landelijke Open Dag van Zorg en Welzijn die dit jaar voor de 18e keer werd georganiseerd. De afgelopen week openden in Rotterdam Rijnmond ongeveer 25 zorg- en welzijnslocaties hun deuren voor het grote publiek. Buurtbewoners, scholieren, familieleden, werkzoekenden en alle andere geïnteresseerden konden een kijkje nemen in het hart van zorg en welzijn en met eigen ogen zien wat voor fantastisch werk er wordt gedaan.



Zorg- en welzijnsinstellingen openden samen locaties in de regio, op deze locaties kon het publiek zien hoe het werkt in de sector. De hele week vonden er tal van activiteiten plaats. Er werden rondleidingen gegeven, workshops gehouden waaronder samen bewegen met Olga Commandeur, informatiemarkten georganiseerd en bezoekers konden zelf ervaren hoe het is om in de zorg te werken. De week werd op zondagavond 11 maart geopend door Olympisch Kampioen Maarten van der Weijden. Ruim 24 uur lang heeft hij achtereenvolgens in 14 zorgregio’s in Nederland een half uur gezwommen in een zwembad van een zorg- of welzijnsinstelling om aandacht te vragen voor de prachtige sector zorg & welzijn die ook 24/7 doorgaat. Rijndam Revalidatie had hier de primeur om 00.00uur met de aftrap van de week. In de week hebben een geschatte 3000 mensen een bezoekje gebracht aan een zorg- of welzijnsinstelling in Rotterdam. Met name het Ijsselland ziekenhuis ontving veel bezoekers.



In totaal hielden landelijk meer dan 1400 locaties open huis. Ten opzichte van vorig jaar waren dat er ruim 200 meer. Een recordaantal; nooit eerder hebben zoveel zorg- en welzijnsorganisaties hun deuren geopend om hun activiteiten te laten zien aan mensen die willen leren of werken in de sector zorg- en welzijn. “In de evaluatie van vorige editie gaven de deelnemers aan dat personeelswerving voor de meeste organisaties de hoofdreden was om een open dag te organiseren. De toename van geopende locaties dit jaar is dan ook een teken dat de organisaties echt zitten te springen om mensen. De actualiteit geeft bovendien aan dat er enorm veel banen zijn op allerlei verschillende niveaus binnen deze sector."



Maak kennis met kunde



De Week van Zorg en Welzijn werd in regio Rotterdam Rijnmond gecoördineerd door werkgeversorganisatie deRotterdamseZorg. Deze Week geeft de zorg- en welzijnssector een gezicht en een positieve impuls aan het beeld dat onder het publiek leeft. Met het landelijke thema ‘Maak kennis met kunde’ werd getoond wat een geweldig werk er in zorg en welzijn gedaan wordt. De Week van Zorg en Welzijn wordt in 2019 gehouden van 11 t/m 16 maart.



Noot voor redactie, niet ter publicatie:



Voor algemene informatie over de Week van Zorg en Welzijn kunt u contact opnemen met de Rotterdamse Zorg via mailinfo@derotterdamsezorg.nl of telefoonnummer 06 - 468 774 78







Op http://www.flickr.com/photos/zorgselect/ vindt u fotomateriaal (landelijk) van de Week van Zorg en Welzijn. Deze foto’s kunt u vrij gebruiken. Voor regionale foto ’s contact het bureau.



Het realiseren van de doelstelling - het creëren van balans op de arbeidsmarkt - kan deRotterdamseZorg alleen bereiken door samen te werken met een groot aantal partners, zie de site voor meer informatie.



DeRotterdamseZorg heeft 24 aangesloten instellingen.