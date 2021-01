Bekijk het nieuwe leven in 's-Hertogenbosch in Gebruikte stenen op Omroep Brabant

Verspreid over Brabant vind je heel veel industrieel erfgoed zoals voormalige fabrieken en bedrijfsgebouwen. Soms zijn ze vervallen en rijp voor de sloop, maar er zijn er ook die na sluiting een tweede leven krijgen. Voor het tv-programa ‘Gebruikte stenen’ bezoekt Hannelore Struijs in Brabant een groot aantal voorbeelden. Op dinsdagavond 12 januari gaat Hannelore o.a. naar 's-Hertogenbosch.



In ’s-Hertogenbosch gaat presentator Hannelore Struijs voor de tweede keer op zoek naar industrieel erfgoed. Ze begint aan de Oude Engelenseweg. Op het gebouw van de Brabanthallen prijkt in grote letters ‘1931’. Johan van den Eijnden van de gemeentelijke afdeling Erfgoed vertelt haar over de ontstaansgeschiedenis van de veemarkthallen die hier in dat jaar werden gevestigd.



Daarna lopen ze naar de Grasso, een imposant fabriekscomplex ook aan de westkant van het spoor. Net buiten de oude stad was hier in 1912 een stuk moeras drooggelegd voor de bouw van deze machinefabriek, die bestond uit een kantoorpand met grote productiehallen ernaast. Er werden daar koelmachines voor onder andere de zuivelindustrie gemaakt. Het kantoorgebouw en de hallen zijn nu een Rijksmonument en eigendom van de gemeente. Van den Eijnden vertelt over de architectuur van het kantoorgebouw, maar toont haar ook de nog steeds zichtbare schade die het in 1944 opliep tijdens de Tweede Wereldoorlog.



Het bedrijf Grasso is al jaren geleden overgegaan in GEA, dat nog steeds in de productiehallen koelprocessoren en tegenwoordig ook warmtepompen maakt. Bertie Geerts is een van de werknemers al sinds het Grasso was en hij heeft jaren geleden het beheer van het bedrijfsarchief op zich genomen. Hij leidt Hannelore rond in het kantoorpand. Dit staat nu leeg, maar hier zal een moderne ICT-community worden gehuisvest. Opnieuw komt de Tweede Wereldoorlog ter sprake, als Hannelore hoort wat er ooit in de kelder van het gebouw is gebeurd.



In een korte beeldende rubriek zijn drie andere voorbeelden van industrieel erfgoed in de provincie te zien. Deze week staan die in Oss, Hoogeloon en Dinteloord. Ook weer een vlog over een Brabantse watertoren van studenten bouwkunde van de TU Eindhoven. Deze week is dat de Hinthamereinde-watertoren in ’s-Hertogenbosch.



Achtergrondinformatie: deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door bijdrages van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant, BOEien de gemeente ’s-Hertogenbosch.



Kijk naar ‘Gebruikte stenen’ op Omroep Brabant, iedere dinsdagavond vanaf 17.50 uur op tv, daarna ieder uur herhaald. Omroep Brabant is te vinden bij Ziggo op kanaal 30 (buiten Brabant op kanaal 712) en KPN kanaal 507.