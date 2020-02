Oogfonds luidt noodklok voor gezonde kinderogen

Utrecht - 20 februari 2020 | Hoge myopie, ook wel ernstige bijziendheid genoemd, neemt enorm toe in Nederland. Myopie is deels erfelijk, maar verandert door de huidige leefstijl van kinderen in een groot probleem. Als we niets doen, zal myopie in 2050 de belangrijkste oorzaak van blindheid en slechtziendheid zijn. Zicht dat eenmaal verloren is gegaan, kan niet meer worden hersteld. Deskundigen luiden de noodklok en roepen heel Nederland op om de 20-20-2 leefregel onderdeel te maken van de opvoeding.



Oorzaak



Gebrek aan buitenlicht is de belangrijkste oorzaak en veel dichtbij kijken in de vroege jeugd draagt bij aan het ontstaan van ernstige bijziendheid. Kinderen besteden steeds meer tijd op mobiele telefoons en tablets en spelen minder buiten. Het is dan ook geen verrassing dat het aantal bijziende kinderen wereldwijd stijgt. Het kinderoog past zich aan op het vele dichtbij kijken en vergroeit, waardoor veraf kijken lastiger wordt. En er is geen bril of behandeling die myopie kan voorkomen of genezen.



Gevolgen



De groei van het oog vindt plaats in de jeugd, maar de échte problemen ontstaan meestal pas op latere leeftijd. Complicaties komen vooral voor bij mensen met hoge bijziendheid (brilsterkte -6 of meer). Het vergroot de kans op ernstige slechtziendheid. Het gros door myopische maculadegeneratie, maar ze lopen ook meer kans op netvliesloslating en glaucoom.



Preventie



Het Oogfonds roept iedereen op om verantwoordelijkheid te nemen voor kinderen en jongeren die de gevolgen niet overzien en raadt aan om de volgende leefregel te hanteren:



- na 20 minuten dichtbij kijken



- een onderbreking van 20 seconden om in de verte te kijken



- en minstens 2 uur per dag buiten zijn/spelen



Myopie-educatie.nl



Om iedereen bewust te maken van deze leefregel start het Oogfonds, met verschillende partners, op 20-2-'20 de campagne: Doe mee, 20-20-2! Ook lanceert het Oogfonds vandaag de nieuwe website myopie-educatie.nl als dé plek met alle informatie over bijziendheid.