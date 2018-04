Nieuw in Nederland: all in onderhoudspakket voor mestscheider

Drijfmesttechniek introduceert als eerste in Nederland een all in onderhoudspakket voor klanten met een Keydollar mestscheider. Veehouders met een dergelijke mestscheider kunnen ervoor kiezen maandelijks een vast bedrag te betalen voor onderhoud. Ze zijn hiermee verzekerd dat onderhoud nooit duurder uitvalt. De veehouder komt nooit voor verrassingen te staan; alle vormen van onderhoud zijn inbegrepen. Drijfmesttechniek is met deze complete vorm van onderhoudsfinanciering pionier in de mestscheidingssector.



Aanschaf wordt aantrekkelijker



Keydollar mestscheiders staan bekend om de beperkte hoeveelheid onderhoud. Edze Westra, eigenaar van Drijfmesttechniek: “Desondanks is onderhoud voor iedere mestscheider onoverkomelijk en komt het nooit gelegen. Met een onderhoudspakket kunnen veehouders de kosten gelijkmatig over het jaar verspreiden. We kunnen onze klanten ontzorgen en verzekeren dat kosten nooit duurder uitvallen dan van tevoren ingecalculeerd. Het kan bovendien een oplossing bieden voor veehouders die opkijken tegen de onderhoudskosten van een mestscheider. De aanschaf van een mestscheider wordt nu nog aantrekkelijker dan het al was”.



Steeds populairder



Meer dan 500 Nederlandse veehouders zijn inmiddels in het bezit van een Keydollar mestscheider. Mestscheiden werd de afgelopen jaren steeds populairder onder veehouders. De verhoging van het koecomfort en het drukken van strooiselkosten zijn meestal de aanschafredenen. “Bij een groot gedeelte van onze klanten is het celgetal drastisch gedaald na de inzet van onze mestscheider”, benoemt Westra. Daarnaast wordt de afgelopen jaren steeds vaker een mestscheider ingezet als voortraject voor het afzetten van mest. “Steeds meer veehouders merken dat ze door het scheiden van drijfmest veel afzetkosten kunnen besparen”, aldus Westra.