Korenmolen ontvangt donatie voor onderhoud

De korenmolen Vogelzicht in Kuitaart is weer een donatie rijker om de komende jaren onderhoud te laten doen. Afgelopen dinsdag ontving de gelijknamige stichting hiervoor 5.000 euro van de TVM foundation. Op het onderhoudslijstje staan onder meer schilderwerkzaamheden en het verbeteren van de toegankelijkheid van de molen.



Stichting Molen Vogelzicht is sinds 1999 eigenaar van zowel de korenmolen als de naastliggende maalderij. De molen is gebouwd in 1865 en de maalderij in 1904. “Deze combinatie is uniek in Zeeland en komt in heel Nederland maar op enkele plaatsen voor omdat de molen een “grondzeiler” is en maar beperkte graanopslag heeft. Er is toen een smalspoor aangelegd tussen de molen en maalderij om graan en meel te transporteren. De lorrie van toen is eveneens nog aanwezig” vertelt Rudie Tieleman van Tieleman Transport uit Kloosterzande. De molen is gebouwd in 1865 en is beeldbepalend voor de omgeving gelegen aan de kreek “de kleine Vogel” aan de N60. Als transportondernemer is hij klant bij TVM verzekeringen en kon daardoor een donatie aanvragen bij de TVM foundation.



Cultureel erfgoed



Vogelzicht en zijn maalderij ondergingen eerder een ingrijpende restauratie die in 2004 werd voltooid. Hoewel beide nog steeds in goede staat verkeren is regulier onderhoud nodig om ze als cultureel erfgoed in stand te houden. De stichting heeft daarom een vijfjarenplan gemaakt. Hierin is ook meegenomen dat de toegankelijkheid voor het publiek wordt verbeterd, waaronder het opnieuw leggen van bestrating.



Sieraad in het landschap



“Dat vrijwilligers zo hun best doen om cultureel erfgoed te behouden, kan de TVM foundation alleen maar toejuichen,” vertelt Martin Duvivier, voorzitter van de Raad voor Commissarissen van TVM. “Mijn voorouders zijn vanuit de Ardennen naar Zeeuws-Vlaanderen getrokken en hebben zich in Hontenisse gevestigd. Bij het uitzoeken van de stamboom heb ik de omgeving bekeken met de vraag hoe mijn overgrootvader het heeft gezien. Deze molen moet toen al een sieraad in het landschap zijn geweest en is er inmiddels niet meer weg te denken.” De TVM foundation ondersteunt jaarlijks tientallen maatschappelijke initiatieven. De stichting is opgericht door TVM verzekeringen, dat jaarlijks een deel van haar winst hiervoor beschikbaar stelt.