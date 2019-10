Samenwerking The Selection Lab met Assessment Provider Cubiks

The Selection Lab gaat samenwerken met internationaal Assessment Provider Cubiks



De snelgroeiende AI start-up The Selection Lab gaat samenwerken met internationaal Assessment Provider Cubiks. Met behulp van de cognitieve tests van Cubiks kan The Selection Lab haar kunstmatige intelligentie nog beter inzetten om te voorspellen welke sollicitanten de grootste kans op succes hebben binnen bepaalde functies en organisaties. The Selection Lab is in de afgelopen twee jaar uitgegroeid tot de standaard voor assessments en recruitment in de advocatuur. Met Cubiks als Assessment Partner gaan ze deze ontwikkeling voortzetten en uitbreiden naar andere markten in binnen- en buitenland.



Quote The Selection Lab

Lotte Welten, CEO van The Selection Lab: “Cognitieve intelligentie blijft een belangrijke voorspeller voor succes. Samen met de andere aspecten die we testen, zoals cultuurmatch en persoonlijkheidskenmerken, kunnen we heel nauwkeurige voorspellingen maken van welke kandidaten goed zullen presteren binnen een bepaalde organisatie. Dankzij de intelligentietests van Cubiks hebben we nu de best mogelijke instrumenten om de intelligentie van kandidaten te testen, waardoor ons zelflerende algoritme nu nog nauwkeuriger wordt.”



Quote Cubiks

Jouko van Aggelen, Chief Solutions Officer van Cubiks: “We zijn erg enthousiast om The Selection Lab te ondersteunen met het toevoegen van onze meertalige en item-banked Cognitieve Capaciteitentests hun propositie. De manier waarop verschillende databronnen worden gecombineerd is erg interessant en staat garant voor een sterke predictie en een faire beoordeling van de talenten van sollicitanten. Het is belangrijk voor ons om betrokken te zijn bij dit soort nieuwe initiatieven op het gebied van het voorspellen van talenten van mensen.



Over The Selection Lab

The Selection Lab gebruikt de gouden standaard aan assessment instrumenten en maakt deze slimmer met behulp van kunstmatige intelligentie. Door prestaties van (nieuwe) medewerkers structureel te koppelen aan de gemeten persoonskenmerken wordt het zelflerende algoritme steeds slimmer in het voorspellen welke kandidaten het beste zullen functioneren in een specifieke functie en organisatie. Hiermee wordt zowel de kwaliteit van medewerkers als de diversiteit verhoogd.



Bezoek onze website op https://www.theselectionlab.com/



Over Cubiks

Cubiks biedt wereldwijd gepersonaliseerde talentmanagement en assessmentoplossingen. Cubiks voert maandelijks ongeveer 200.000 assessments uit in circa 40 talen. Samen met onze internationale klantenportfolio stroomlijnen wij HR processen en besluiten met als doel het maximaal laten renderen van de talenten van mensen,



Bezoek onze website op https://www.cubiks.com/nl