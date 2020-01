Bezoekersrecord Westfries Museum

Bezoekersrecord in 2019: bijna 30 procent meer bezoekers naar Westfries Museum in Hoorn



2019 was het jaar van de Gouden Eeuw, landelijk en natuurlijk ook in Hoorn. Als stad van de Gouden Eeuw ligt de 17e eeuwse geschiedenis in deze havenstad namelijk letterlijk op straat. Alleen al het gebouw van het Westfries Museum, het Statencollege uit 1632, is een bewijs van de rijkdom uit die tijd. Afgelopen jaar brak het museum alle bezoekersrecords. In december 2019 werd al de 50.000ste bezoeker van dat jaar verwelkomd, eind december bleek dat er 54.000 bezoekers uit binnen- en buiteland het museum bezocht hadden. Dat is een stijging van 28,3 procent ten opzichte van 2018.



Het hoge aantal bezoekers is mede te danken aan de tentoonstellingen ‘Depok, de droom van Cornelis Chastelein’ en ‘Koele Wateren’ met schatten uit het Rijksmuseum. Maar ook de nieuwe VR-productie Batavia 1627 droeg bij aan het bezoekersrecord. Het museum begaf zich in 2019 bovendien ook buiten haar muren. Dat deed zij met de theatervoorstelling ‘De Verwonderingh’ van museumdirecteur Ad Geerdink, de videoshow Twee Graden op de gevel van het museum en de vertelwandeling ‘Tabo en jij’. Het museumschip De Halve Maen tikte eind december ook nog eens 20.000 bezoekers aan. Opgeteld heeft het museum daarmee in 2019 zo’n 95.000 mensen kennis laten maken met het fascinerende verhaal van de Gouden Eeuw in al haar facetten. De glanzende én de donkere kanten van die geschiedenis.



Musea veranderen levens



‘Museums change lives’. “Het Westfries Museum staat achter deze beleidsvisie van de Engelse Museum Association”, stelt directeur Ad Geerdink. “Het is fijn dat zoveel mensen vorig jaar de weg naar ons museum wisten te vinden, maar we willen ook graag het verschil maken voor mensen voor wie museumbezoek niet vanzelfsprekend is. Bijvoorbeeld omdat hun financiën dat niet toelaten. Daarom deelden we in december 4.000 cadeubonnen uit via 12 organisaties, waaronder de Voedselbank, Kinderkledingbank en Stichting Leergeld. Iedere bon is goed voor een gratis bezoek met 6 personen. In 2020 zullen we deze ingeslagen weg vervolgen.”



Virtual reality tour over Batavia



In 2020 is de VR-tour Batavia 1627 het hele jaar door te reserveren als extra gratis tour in het museum. ‘Koele Wateren’ is te bezichtigen tot en met 16 februari 2020. Deze tentoonstelling belicht hoe Nederland het water als vriend en vijand tegemoet heeft getreden door de eeuwen heen.



Hogere knipkunst



Ook in 2020 brengt het Westfries Museum weer opmerkelijke tentoonstellingen waarbij we het heden en verleden op elkaar laten reflecteren. Op 7 maart start de nieuwe tentoonstelling ‘Janssens & Koerten | Geknipt voor de kunst’. Centraal staat Joanna Koerten (1650). Zij was in haar tijd, de Gouden Eeuw, de enige vrouw die kans zag op de lijst terecht te komen van kunstenaars die ertoe deden. Het werk van Eline Janssens (1959) is overal in Nederland momenteel te bewonderen in de openbare ruimte. Voor deze hedendaagse kunstenaar/tentoonstellingsmaker is de knipkunst van Joanna Koerten een grote inspiratiebron. Als gastconservator en meeproducerend kunstenaar nodigde Janssens ook glaskunstenaar Bernard Heesen en de internationaal bekende papierkunstenaar Ferry Staverman uit om een bijdrage te leveren aan deze magische tentoonstelling. Een expositie waarin het publiek actief kan meedoen.



Relatie mens en dier



Van 17 oktober 2020 tot en met 28 februari 2021 biedt de tentoonstelling ‘Dierbaar’ een kijkje in de veranderende relatie tussen mens en dier. In de met veel liefde en aandacht gemaakte realistische schilderijen van Adriana van Soest en de innemende beelden van Miriam Knibbeler hebben de dieren een eigen persoonlijkheid. Het zijn wezens met een waarde op zich “We hebben dieren steeds meer in onze cirkel van compassie toegelaten”, stelt Miriam Knibbeler. Door deze fraaie dierportretten te combineren met kunstwerken uit de zeventiende en achttiende eeuw houdt het Westfries Museum de bezoeker een historische spiegel voor die laat zien hoe bijzonder onze huidige omgang met dieren eigenlijk is.



Kijk voor meer informatie op www.wfm.nl