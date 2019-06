Gekko versimpelt betalingen via iDEAL en Apple Pay voor 80.000 zzp’ers

Vanaf vandaag is het mogelijk voor zzp’ers om klanten via iDEAL te laten betalen met de Gekko boekhoud app. Gekko is hiervoor een samenwerking aangegaan met betaalspecialist Mollie, een Nederlandse betaalservice met meer dan 60.000 klanten wereldwijd.



Zzp’ers kunnen nu heel makkelijk een betaallink meesturen met iedere factuur die ze in Gekko versturen, waardoor klanten makkelijker en sneller kunnen betalen. Hiervoor hoeven geen lastige afspraken met banken gemaakt te worden. Gekko faciliteert het proces en maakt naast iDEAL ook betalingen (https://www.getgekko.com/nl/ideal-betaling/?utm_source=anp&utm_medium=press&utm_campaign=mollie&utm_content=20190606) met onder andere creditcards en Apple Pay mogelijk. Een uitkomst voor zelfstandige ondernemers die veel tijd verliezen omdat ze achter betalingen moeten aangaan.



Groeiend aantal ZZP’ers in Nederland heeft groot belang bij tijdige betaling



Nederland kent meer dan 1,4 miljoen zelfstandige ondernemers die een groot aantal verschillende diensten en producten leveren. Juist voor kleine zelfstandigen is het van groot belang dat ze snel betaald worden. Werknemers in loondienst krijgen iedere maand het salaris gestort, terwijl zzp’ers zelf achter facturen en betalingen aan moeten gaan om ervoor te zorgen dat ze de rekeningen kunnen betalen. Dit is niet alleen frustrerend, maar gaat ook ten koste van het succes en efficiëntie van de ondernemer. Daarom is het zo belangrijk om elke mogelijke drempel weg te halen voor een klant om een factuur te betalen.



De samenwerking tussen Mollie en Gekko betekent dat het proces van factureren voor zowel de verzender als de ontvanger weer een stuk makkelijker en vooral efficiënter wordt gemaakt. Boekhoudprogramma Gekko maakt het inzichtelijker en makkelijker om te zien of en wanneer de factuur betaald is door de klant.



Julius Heyning, Growth & Strategy Director Gekko: “De zelfstandige ondernemer is een zeer belangrijk onderdeel van de Nederlandse economie. Daarom ben ik heel erg blij met onze samenwerking met Mollie. Mollie heeft veel ervaring met het online verwerken van betalingen en maakt het extreem gemakkelijk voor onze gebruikers. Hierdoor kunnen we ondernemers nog verder ontzorgen in de administratieve taken door het extra eenvoudig te maken.”



Achtergrond informatie



Mollie (www.mollie.nl) is een succesvolle Nederlandse payment service provider die ruim 60.000 klanten ondersteunt in het aanbieden van een groot gedeelte van de bekende internationale betaalmogelijkheden. Naast de bekende iDEAL en creditcardbetalingen maakt Mollie het sinds kort ook mogelijk om Apple Pay betalingen te ontvangen. Hiermee zorgen se dat klanten nog makkelijker kunnen betalen.



Gekko (www.getgekko.com) is een hoekhoud platform dat zich richt op zzp’ers en freelancers in Nederland met kantoren in Amsterdam en Barcelona. Vanuit deze twee kantoren worden 80.000 ondernemers bediend met apps voor het versturen van facturen, het bijhouden van ritten en uren en het registreren van kosten. De missie van Gekko is de administratieve kant van ondernemen zo makkelijk mogelijk te maken waardoor de ondernemer zich puur op het ondernemen kan richten.