Keurslagerij William Hermanussen wint Spareribs Trophy 2019

De Spareribs Trophy 2019 is gewonnen door Keurslagerij en Catering William Hermanussen uit Overasselt. Op 24 juni ontving slager William Hermanussen deze felbegeerde Trophy van de vakwedstrijd georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Slagers. In 2014 won William en zijn team ook al deze vakwedstrijd. De prijsuitreiking vond plaats tijdens het KNS Inspiratiecongres in het sfeervolle Mereveld in Utrecht. Slager Hermanussen ontving de Trophy uit handen van juryvoorzitter René Pluijm. Keurslagerij De Adelaar uit Apeldoorn werd tweede in de vakwedstrijd om de lekkerste slagersspareribs. De Ambachtelijke Dorpsslagerij uit Amersfoort behaalde de derde plaats. Op basis van een keuring werden alle spareribs beoordeeld op geur, smaak, samenstelling en bewerking. De vakkundige jury bestond dit jaar uit de winnaar van vorig jaar: slager John van Tilburg uit Sliedrecht, SVO-docent en keurmeester Stichting Expertisecentrum Slagersambacht Ronnie Poeste, Lida Koelewijn van Keurslagerij Koelewijn en juryvoorzitter, tv-maker en culinaire duizendpoot, René Pluijm. Volgens de jury was de winnende sparerib van Keurslagerij en Catering William Hermanussen een perfecte sparerib: “De sparerib is volledig in balans. De smaak is heerlijk door een goede kruiding en garing. Een top product, heerlijk voor op de barbecue en ongetwijfeld zeer geliefd bij de consument.” Slager William Hermanussen was dolenthousiast: “Voor de tweede keer hebben wij deze vakwedstrijd gewonnen. Wij zijn dan ook super trots, dat we onszelf nu weer de winnaar van de Spareribs Trophy mogen noemen. Deze prijs is een bekroning op ons werk!” De overige finalisten die een eervolle vermelding ontvingen, in willekeurige volgorde, zijn: • Slagerij Aldershof Uit Oosterwolde • Keurslager Horst uit Epe • Slagerij Wout van de Veen uit Ederveen • Keurslager Tim Janssen uit Groesbeek • Keurslagerij Marco van Strien uit ’s Gravenmoer • Kwaliteitsslagerij Simon van Schaik uit Leiden • Keurslagerij Koen van Vugt uit Drunen De lekkerste spareribs ook op Binnenhof Barbecue Deze winnende spareribs van Keurslagerij en Catering worden ook geserveerd op de Binnenhof Barbecue in Den Haag op donderdag 4 juli. De Binnenhof Barbecue vindt al tientallen jaren plaats op de laatste vergaderdag van het parlementaire seizoen. De barbecue wordt georganiseerd door de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) en de Vereniging van de Nederlandse Pluimvee Verwerkende Industrie (NEPLUVI). De Koninklijke Nederlandse Slagers levert met deze ambachtelijke slagers-spareribs een bijdrage aan dit evenement.

Over de Koninklijke Nederlandse Slagers

Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS) is de enige branchevereniging voor de ambachtelijke slager in Nederland. De KNS werkt aan een professionele en toekomstbestendige slagersbranche waarin de slager succesvol kan zijn als ondernemer, werkgever en vakman.



De KNS ondersteunt haar leden, zowel individueel als in collectief, door lobby- en belangenactiviteiten, persoonlijk advies, producten en diensten, ledenvoordelen, informatie en inspiratie. Hart voor slagers is ons motto en daarmee maken wij ons hard voor de slagersbranche.



Over Keurslagerij en Catering William Hermanussen

Vanaf dat William Hermanussen eigenaar is geworden van de Keurslagerij, is het bedrijf zich veel gaan richten op catering. Feesten van klein tot groot kunnen inmiddels verzorgd worden. In 2006 heeft William ook een splinternieuw filiaal geopend in de winkelpassage in Cuijk. Uiteraard blijft kwaliteit, service en vakmanschap heel hoog in het vaandel staan. Dit blijkt wel uit het feit dat hij in meerdere jaren diverse malen het predikaat 'Goud' behaalde bij diverse keuringen van de volgende producten: ongerookte metworst, filet americain, rookworst en leverworst. In 2014 won Keurslagerij en Catering William Hermanussen de Spareribs Trophy en mag zich na 5 jaar zich weer winnaar roepen van de beste spareribs van Nederland!





