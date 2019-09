Platte snuiten en bolle ogen roepen menselijke zorgdrift op

Honden met een extreem uiterlijk zijn niet alleen veel in het nieuws, ze zijn ook –onverminderd– populair. Op het ‘Liefde en Lijden seminar van aanstaande dinsdag gaat de Koninklijke Hondenbescherming in op de vraag ‘Waarom?’



De zorg voor honden in Nederland is groot. Opvallend genoeg lijkt men bereid voor honden met een extreem uiterlijk nog veel verder te gaan in die zorg. Hun eigenaren besparen regelmatig kosten noch moeite om het hun honden comfortabel te maken. Zwembadjes, kleertjes, de zachtste hondenbedden: van alles wordt aangeschaft. Ook operaties om dieren van overtollig weefsel af te helpen waardoor ze iets meer lucht kunnen inademen zijn aan de orde van de dag; er worden hoge uitgaven voor gedaan. En niet te vergeten de vele knuffels en kussen die de honden van hun baasjes ontvangen. “Wordt er meer van je gehouden wanneer je naar adem snakkend en rochelend naast je baasje op de bank zit? Waarom blijven mensen kiezen voor honden die lijden door hun extreme uiterlijk? Is het liefde voor het dier of liggen er andere motieven aan ten grondslag? Naar deze vragen is nog onvoldoende gekeken.” geeft Sieneke Groenman van de Koninklijke Hondenbescherming aan. “Daarom staan juist deze centraal op het seminar ‘Liefde of Lijden’ dat plaatsvindt op 4 september 2019.”



Op het seminar beleeft de korte film ‘Dear dog’ van Jan van IJken zijn première. In ‘Dear dog’ zien we vanuit het perspectief van de hond hoe honden met extreme uiterlijke kenmerken overladen worden met liefde en zorg, terwijl de honden lijden onder hun slechte gezondheid. Diverse sprekers buigen zich daarnaast over het fenomeen van de bewust gemankeerd gemaakte hond. Zo spreekt de Deense professor dr. Peter Sandøe die met zijn vakgroep van de Universiteit van Kopenhagen de drijfveren onderzocht van mensen om te kiezen voor een hond met een extreem uiterlijk. Verder deelt dr. Marjan van Hagen van de Universiteit Utrecht, de inhoud van het rapport ‘Fokken met kortsnuitige honden’ dat zij in 2019 in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit deed. Dr. Esther Bouma van de Rijksuniversiteit Groningen, geeft inzicht in waarom er vraag is naar honden met een extreem uiterlijk. Tot slot laat dr. ir. Pieter Oliehoek van DogsGlobal zien dat honden met een gezond uiterlijk fokken kán, als we maar willen. Het dagvoorzitterschap van het seminar is in handen van senior onderzoeker bij Wageningen University & Research, ir. Geert van der Peet.