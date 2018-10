Minister Hugo de Jonge opent Leyhoeve Groningen

Maandag 8 oktober heeft Minister Hugo de Jonge, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, officieel het Woonlandschap de Leyhoeve in Groningen geopend. Ook bij deze tweede Leyhoeve staat alles in het teken van lekker wonen voor de 55-plusser van vandaag de dag. En nu dus ook in Groningen. Bij dit volledig nieuwe en innovatieve woonconcept staan leefplezier, kwaliteit, woongenot en gastvrijheid centraal.



Tijdens het officiële gedeelte heeft Minister De Jonge, onder het toeziend oog van bewoners, initiatiefnemers en andere belanghebbenden, het lintje doorgeknipt. “Ik ken De Leyhoeve al uit Tilburg, maar er gaat niets boven Groningen. De Leyhoeve is een ongelooflijk mooi complex waar iedereen gewoon het leven leidt zoals hij dat wil. Dit is wat ik zou kiezen voor mijn ouders,” aldus de minister. Eerst heeft de minister in een van de huiskamers meegegeten met de bewoners van de zorgafdeling. Bovendien heeft hij een bijdrage geleverd aan de ‘Wall of Happiness’, waarop allerlei mooie herinneringen worden gedeeld.



De 55-plusser van vandaag de dag



Volgens mevrouw Conny Westdijk Wilkes, Algemeen Directeur van De Leyhoeve Exploitatie Holding B.V.: “De Leyhoeve is bedacht met de 55-plusser voor ogen. Elke fase in het leven heeft een eigen woonwens. Eerst het appartement dat je huurt als je jong bent en waarin je gaat samenwonen met vriend of vriendin. Dan het koop- of huurhuis. En als er kinderen komen een huis met een tuin of een plein om te spelen en een gezellige buurt met sportvelden. De kinderen gaan het huis uit en het hoeft allemaal niet meer zo groot. Minder onderhoud. Meer gemak. Je wilt de deur achter je dicht kunnen trekken om eens een paar weken weg te gaan. Geen gedoe. Je wilt gewoon lekker wonen met leuke gelijkgestemde mensen. Voor een goed gesprek of zomaar een praatje. Samen dingen ondernemen. Lekker eten in een van de restaurants. Sporten, zwemmen, fietsen. Met de optie van zorg binnen handbereik, zodat je je daar geen zorgen over hoeft te maken. Niet in de stad – maar wel dichtbij. Goed aangesloten op het openbaar vervoer zodat de kinderen of vrienden makkelijk langs kunnen komen. Dat is De Leyhoeve.”



Uniek en innovatief woonconcept



Het begon allemaal in Tilburg. Geestelijk vader en oprichter Hendrik Roozen vond dat het anders moest en hij heeft zijn beeld vertaald in een uniek en innovatief woonconcept. Een woonconcept waar niet het product maar de beleving centraal staat. Een woonconcept waarbij het gaat om “samen aangenaam oud worden”, samen met je partner, samen met je vrienden. Met gelijkgestemden gezond ouder worden. Ook als er zorg nodig is. Tilburg is zo succesvol dat er inmiddels een wachtlijst is van enkele honderden geïnteresseerden.



Nu ook in Groningen



De Leyhoeve Groningen, de doorontwikkelde versie van Tilburg, is direct gelegen aan het Oude Winschoterdiep, beschikt over 208 luxe appartementen, 2 hotelsuites en 74 zorgsuites waaronder een aantal zorghotelsuites. Om het woongenot te optimaliseren en uiteindelijk een levensloopbestendige woonomgeving te realiseren, zijn inpandig veel faciliteiten aanwezig, waaronder een brasserie, coffee corner, pizzeria, een gezellig terras aan het water en een bruin café. Maar ook een zwembad en een fitness. Er zijn diverse zalen beschikbaar voor feesten, vergaderingen en evenementen. En zoals een bewoner aangeeft: “Het wonen hier is een feestje; je hebt veel fijne buren en er is van alles te doen.”



Woonlandschap de Leyhoeve is een volledig nieuw en innovatief woonconcept voor 55-plussers. Wonen met de optie tot zorg. Centraal staan leefplezier, kwaliteit, woongenot en gastvrijheid. Het motto is: Samen aangenaam oud worden. Op dit moment zijn er twee locaties, in Tilburg en in Groningen. Het is de ambitie om de komende jaren te groeien van 2 naar 10 locaties, verspreid over het hele land. Kijk voor meer informatie op www.leyhoeve.nl. of www.SeniorenWoningenGroningen.nl