Synappz lanceert Clinicards zorgplatform voor alle huisartsen

Den Bosch, 10 april. Synappz Digital Healthcare heeft besloten het digitale zorgplatform Clinicards ook kosteloos beschikbaar te stellen voor alle huisartsen. Het platform ondersteunt hiermee de belangrijke poortwachtersfunctie van de huisarts en helpt bij een gedoseerde doorstroom van coronapatiënten naar de overvolle tweede lijn.



‘Mensen zijn in deze tijd ongerust over hun gezondheid en nemen daarvoor graag eerst (telefonisch) contact op met de eigen vertrouwde huisarts’, zegt Erik van der Zijden, CEO van Synappz. “Dat is terecht want de huisarts heeft al jarenlang de rol van poortwachter tot de zorg. Dit moeten we juist in deze tijd niet loslaten. Ons Clinicards platform helpt de huisarts om mensen met klachten op afstand te monitoren, de juiste informatie te verschaffen en heeft de optie tot beeldbellen. Deze manier van werken ondersteunt een gedoseerde doorstroom naar de overvolle tweedelijn. Dat geldt overigens niet alleen voor corona maar ook voor alle andere zorg”.



One platform fits all



Het Clinicards platform bestaat al enkele jaren en wordt in Nederland gebruikt in academische en regionale ziekenhuizen. De eenvoudige schaalbaarheid naar andere ziektebeelden, de begeleiding van patiënten via een digitaal zorgpad en videobellen maakt het platform echt uniek in zijn soort. “Het is een totaaloplossing die verder reikt dan alleen deze coronacrisis”, zegt van der Zijden. “Daarmee is het niet alleen voor nu maar ook op termijn een oplossing voor het stuwmeer aan alle uitgestelde zorg.”



Eerder deze week werd al een samenwerking aangekondigd met alle huisartsenpraktijken van ANW. Nu kunnen ook alle andere huisartsen(praktijken) zich aanmelden op de website om toegang te krijgen tot het Clinicards platform.



Clinicards voldoet aan alle eisen die gesteld worden aan de privacy van de gebruikers. Synappz Digital Healthcare is daarvoor ISO 27001 en NEN 7510 (informatiebeveiliging voor de zorg) gecertificeerd. Op de website www.checkenopcorona.nl en clinicards.info is additionele informatie te vinden.