Techathon voor een duurzame woonwijk in Zoetermeer

In één dag tijd een concreet plan ontwikkelen voor een duurzame woonwijk. Dat is de opzet van de Techathon die Techniek Nederland op 21 november organiseert in The Dutch Innovation Factory in Zoetermeer. Aan het evenement doen acht verschillende teams mee, waarin getalenteerde medewerkers van installatiebedrijven samenwerken met hbo- en mbo-studenten. Techniek Nederland heeft de Techathon opgezet met onder meer de gemeente Zoetermeer, mboRijnland, TNO en opleidingsfonds OTIB.



Haalbaar en betaalbaar plan



De samenwerking tussen high potentials uit installatiebedrijven en veelbelovende hbo- en mbo-studenten is een belangrijk aspect van de Techathon. De kruisbestuiving van professionals en studenten wordt toegepast op een concrete praktijksituatie; de teams krijgen de opdracht om met een technisch en financieel haalbaar plan te komen voor de verduurzaming van de wijk Driemanspolder in Zoetermeer. Het plan moet óók kunnen rekenen op steun van de bewoners en alle andere betrokken partijen.



Pitch



De teams krijgen precies één dag de tijd om hun plan af te ronden en samen te vatten in een aansprekende pitch. Een deskundige jury onder leiding van voorzitter Medy van der Laan van Energie Nederland beslist welk team de eerste Techathon wint. Uit handen van burgemeester Charlie Aptroot van Zoetermeer ontvangen de winnaars een mooi geldbedrag. Bovendien mag het winnende team mee op een waterstof-studiereis. Maar belangrijkste is dat de gemeente Zoetermeer het winnende plan mogelijk daadwerkelijk gaat uitvoeren.



Klimaataanpakkers



Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland: ‘Het verduurzamen van een woonwijk past perfect bij onze missie, want wij vertegenwoordigen de Klimaataanpakkers. Met de samenstelling van de teams benadrukken we bovendien het belang van samenwerking. Techathon 2019 is een prachtig voorbeeld van innovatieve samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.’



Koploper Zoetermeer



Wethouder Wonen en Energietransitie Robin Paalvast ziet de gemeente Zoetermeer als één van de koplopers als het gaat om aardgasvrij wonen. ‘Onze ambitie is een CO2-neutrale stad in 2040. Samenwerking en innovatieve ideeën zijn essentieel om dat te kunnen realiseren. De eerste Techathon van Techniek Nederland gaat daaraan bijdragen.’ Driemanspolder kan een extra woonwijk worden binnen het programma Aardgasvrije Wijken. In dat programma heeft de overheid 27 woonwijken aangewezen die aardgasvrij worden. Het is aan de Techathon-teams om daar een 28e woonwijk aan toe te voegen.



Wat is een Techathon?



De Techathon is een variant op de hackathon. Daarin proberen teams in een heel korte tijd, meestal een dag, een technisch of maatschappelijk probleem op te lossen. Op 21 november gaan de Techathon-teams dat doen voor het technisch verduurzamen van de wijk Driemanspolder. Techathon 2019 komt voort uit de toekomstverkenning CONNECT2025 van de techniekbranche.



Organisatie



De organisatie is in handen van ondernemersorganisatie Techniek Nederland en TNO in samenwerking met de gemeente Zoetermeer, de overige kennisorganisaties in de installatiebranche (OTIB, ISSO en TVVL), het Center of Expertise Human Capital for Building Technology en mboRijnland.