Consument vindt 7 jaar terugverdientijd voor zonnepanelen te lang

De gemiddelde consument in Nederland vindt een terugverdientijd van 5 jaar voor zonnepanelen acceptabel, blijkt uit nieuw onderzoek van Dutch New Energy Research.



“Dat is opvallend”, zegt Rolf Heynen, directeur van Dutch New Energy Research, “omdat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat een nieuwe regeling voor zonnepanelen ontwerpt, die uitgaat van een terugverdientijd van 7 jaar.”



Daar staat tegenover dat de gemiddelde consument slecht geïnformeerd is over zonnepanelen. Volgens Heynen komt dat omdat “de markt zo snel verandert, dat consumenten deze veranderingen niet bij kunnen houden.” Zo denkt de gemiddelde consument dat zonnepanelen twee keer duurder zijn dan ze in werkelijkheid zijn.