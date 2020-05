Orbis Auctions biedt inventaris online een tweede leven

In tijden waar duurzaamheid centraal staat zet online veilinghuis Orbis Auctions zich met veel toewijding in om verspilling tegen te gaan. Dit gebeurd door gebruikte producten een tweede leven te bieden middels veilingen.



Sinds 6 mei jongstleden is de website www.orbisauctions.com online. De website biedt zowel kopers als opdrachtgevers een online platform waar producten op een overzichtelijke manier worden aangeboden met een uitgebreide omschrijving en een scala aan duidelijke foto’s.



Willem Geertsen, Co-Owner van Orbis Auctions zegt in een toelichting: “De wegwerpmaatschappij maakt plaats voor een maatschappelijke focus op duurzaamheid. We zijn van mening dat je als bedrijf meteen moet inspelen op dergelijke ontwikkelingen. Vanzelfsprekend doet de consument echter liever geen concessies op comfort en gemak. Daarom heeft het ouderwetse veilinghuis plaats gemaakt voor een online veilingbedrijf. Onze klanten kunnen gemakkelijk vanuit hun telefoon, laptop, tablet of computer meebieden op de kavels van hun interesse.’’



Op het online veilingplatform is het vinden van producten zo gemakkelijk mogelijk gemaakt. Via een zoekfilter kan de productnaam worden ingevuld en direct verschijnt een duidelijk overzicht van het actuele aanbod. Daarnaast zijn alle kavels in overzichtelijke categorieën ingedeeld en kunnen zelfs aankomende veilingen al worden gezien.



Het hele veilingproces is van het begin tot het eind geautomatiseerd. Kopers krijgen na sluiten van de veiling zelfs binnen enkele ogenblikken een duidelijk overzicht van hun aankopen. Hoewel het een online geautomatiseerd platform is, staat persoonlijk klantcontact hoog in het vaandel. Kopers en opdrachtgevers kunnen eventuele vragen voor afloop van de veiling per e-mail of telefonisch stellen. Daarnaast kunnen kavels worden bezichtigd tijdens de kijkdagen. Tijdens de kijkdagen is er vanzelfsprekend ook de mogelijkheid om vragen te stellen en de kavels goed te inspecteren.



Orbis Auctions is een betrouwbaar online veilingbedrijf gespecialiseerd in het B2B én B2C veilen van machines, inventaris en goederen. Orbis Auctions is actief in verschillende industrieën waaronder metaalbewerking, houtbewerking en de agrarische industrie.



Op de website van Orbis Auctions is het ook mogelijk om te bieden op combinaties van kavels. Zo kunnen bijvoorbeeld productielijnen in 1 klik tezamen worden aangekocht.



Geertsen: ‘’Een waardevolle lange termijn relatie aangaan met opdrachtgevers en kopers vormt het uitgangspunt van onze kernwaarden: transparantie, klantvriendelijkheid en ontzorgen.’’



Voor meer informatie kijkt u op https://www.orbisauctions.com of stuur een e-mail naar: info@orbisauctions.com