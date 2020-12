Kennisplatform technologie vergroot baankans mensen met beperking

Vandaag lanceert de Kennisalliantie Inclusie en Technologie (KIT) het nieuwe online kennisplatform met kennis en inzichten op het raakvlak van technologie en inclusie. Het laat zien dat bijvoorbeeld met een exoskelet of slimme bril de baankansen van mensen met een beperking worden vergroot. Ook worden mensen met een beperking, werkgevers, intermediairs en kennisinstellingen gemobiliseerd om nieuwe technologie te verkennen of uit te rollen. De komende jaren zal KIT het informatieaanbod verder uitbreiden.



Nieuw kennisplatform: www.inclusievetechnologie.nl



KIT is een initiatief van het Kenniscentrum Inclusieve en Sociale Werkgelegenheid en TNO. KIT richt zich op het opstarten en begeleiden van programma’s, het ophalen en delen van kennis en het verkennen van nieuwe technologie. Vandaag lanceert KIT het nieuwe kennisplatform, met een vernieuwende uitstraling die past bij de ambitie: samen versnellen op inclusie en technologie met het oog op werk voor iedereen. In deze fase ligt de nadruk op ondernemers en sociale werkbedrijven; in de nabije toekomst zal KIT verkennen hoe zij mensen met een beperking veel actiever kan betrekken.



De platform opzet van de website maakt dat KIT naast eigen content ook relevante content (informatie en evenementen) van derden zal delen. KIT wordt hiervoor benaderd door andere partijen, maar zal ook zelf actief content verzamelen en delen.



Wat levert inclusieve technologie op?



Augmented reality, smart glasses of exoskeletten zijn voorbeelden van technologie die kunnen worden ingezet om mensen met een verstandelijke, psychische of lichamelijke beperking nieuwe kansen op de arbeidsmarkt te bieden en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten. De Kennisalliantie Inclusie en Technologie verkent kansen van nieuwe technologie voor mensen met een beperking, en brengt partijen bij elkaar met het oog op een inclusieve arbeidsmarkt.



De initiatiefnemers over het nieuwe kennisplatform



Huib van Olden, Voorzitter SBCM (partner Kenniscentrum Inclusieve en Sociale Werkgelegenheid):



‘Ik geloof er in dat we met het kennisplatform van KIT de inclusie op de arbeidsmarkt kunnen vergroten. Het gebruik van slimme technologie is voor werkgevers en intermediairs nog niet vanzelfsprekend. En dat terwijl er oneindige mogelijkheden zijn. Door krachten te bundelen en samen kennis en inzichten te delen, kunnen we die veel beter benutten. En lukt het ons beter om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer mogelijkheden te bieden voor passend, betaald en duurzaam werk.’



Arend Pieterse, directeur Cedris (partner Kenniscentrum Inclusieve en Sociale Werkgelegenheid):



‘Ik ben blij en trots dat we KIT samen met SBCM en TNO zijn gestart. KIT jaagt innovatie aan en denkt in kansen. Steeds meer Cedris leden doen mee en er zijn al voorbeelden dat mensen met technologie complexer werk aan kunnen. Vandaag lanceert KIT het nieuwe kennisplatform. Ik hoop en verwacht dat het bijdraagt aan verdere versnelling op weg naar werk voor iedereen.’



Bruno Fermin, fondsmanager SBCM:



‘Het mooie van inclusieve technologie is dat het een nieuw toekomstperspectief geeft aan inclusief werkgeven. Je merkt dat alle partijen daar enthousiast van worden.’



Paulien Bongers, Director Science, TNO Healthy Living:



‘TNO ondersteunt van harte de Kennisalliantie Inclusie en Technologie en brengt als partner kennis in over mensgerichte technologie, inclusieve arbeidsmarkt, sociale innovatie en duurzame inzetbaarheid. Om nieuwe kennis te ontwikkelen is de verbinding met werkgevers, sociale werkbedrijven, technologiepartners, kennisinstituten en investeerders op technologie en inclusie cruciaal. KIT brengt partijen bij elkaar, biedt kansen om toepassingen van innovatieve technologie te verkennen en deze zo in te zetten dat de kans op passend, zinvol werk groter wordt voor iedereen, juist ook voor kwetsbare groepen. Door de kennisinbreng te delen in dit brede netwerk zijn zowel reguliere bedrijven als sociale werkbedrijven in staat om innovaties op gebied van inclusieve technologie toepasbaar te maken in de praktijk en zo bij te dragen aan duurzame inzetbaarheid voor iedereen en daarmee aan een inclusieve economische ontwikkeling.’