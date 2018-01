Start van sloop panden aan Galgeriet in Monnickendam

Aan het Galgeriet in Monnickendam is in opdracht van Hoorne Vastgoed en BPD Ontwikkeling begonnen met de sloop van diverse panden in eigendom bij Hoorne. Op deze locatie komen in de eerste fase onder meer een tijdelijke supermarkt en een bierbrouwerij met proeflokaal. Het startsein voor de sloop werd 16 januari gegeven door wethouders Jelle Kaars en Laura Bromet van de gemeente Waterland en Hoorne-directeur Jan Heeremans.



Begin dit jaar vertrokken de laatste huurders uit de te slopen panden van Hoorne Vastgoed aan het Galgeriet. De komende tijd wordt onderzocht hoe deze panden er bijstaan en op welke wijze de sloop het beste plaats kan vinden. Tevens wordt bekeken of er sprake is van verontreiniging en zo ja hoe die kan worden verwijderd. Daarna begint de daadwerkelijke sloop. Die is naar verwachting in juli gereed en wordt uitgevoerd door Regiobouw uit Hoofddorp.



De sloopwerkzaamheden vormen de eerste stap naar een door Hoorne Vastgoed en BPD Ontwikkeling te realiseren herontwikkeling van het totale gebied Galgeriet met een supermarkt, aanvullend commerciële voorzieningen en woningen (huur en koop).