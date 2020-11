Nederlandse tak SOS Kinderdorpen bestaat 55 jaar

Dit jaar, op 24 november, bestaat de Nederlandse tak van internationale kinderhulporganisatie SOS Kinderdorpen 55 jaar. In de afgelopen decennia zijn mede dankzij de steun van Nederlandse donateurs ruim 4 miljoen kinderen en jongeren opgegroeid in een veilige en liefdevolle familie. En op dit moment zijn specifiek door Nederlandse giften ruim 119.000 kinderen verzekerd van een stevige familiebasis. Een goed resultaat, maar de organisatie grijpt haar jubileum vooral aan om aandacht te vragen voor de vele kinderen over de hele wereld die er nog steeds alleen voor staan.



“Wereldwijd groeit 1 op de 10 kinderen nog altijd op zonder familie of in een onveilige thuissituatie”, aldus Arian Buurman, algemeen directeur van SOS Kinderdorpen in Nederland. “En dat terwijl het een fundamenteel recht is van kinderen om op te groeien in een veilige en liefdevolle familie. Onderzoek toont bovendien aan dat een fijne jeugd binnen een vertrouwde familiebasis van vitaal belang is voor de ontwikkeling van kinderen, zowel fysiek als cognitief.”



In de komende maanden vraagt de organisatie extra aandacht voor haar werk, opdat nog meer mensen het doel steunen om kinderen een familiebasis te geven. Want dat is hard nodig, nu meer dan ooit. Veel families zijn door de coronacrisis terug in de armoede gestort. SOS Kinderdorpen spant zich in 136 landen en gebieden met lokale collega’s in om te voorkomen dat families uiteenvallen en kinderen er alleen voor komen te staan.



Een lerende organisatie



Buurman is ondanks de uitdagingen van deze tijd positief gestemd: “SOS Kinderdorpen is een lerende organisatie die zich blijft ontwikkelen om het beter te doen voor kinderen en jongeren zonder familiebasis, ook tijdens crisissituaties. Onze manier van werken blijft zich dan ook evolueren. Naast de opvang in de kinderdorpen hebben we onze werkzaamheden verbreed naar preventie met familieversterkende programma´s, naar jeugdwerkgelegenheidsprogramma’s, noodhulpinterventies en lobbyen we meer en meer om op te komen voor de rechten van onze doelgroep. Ook werken we vaker samen met andere kinderrechtenorganisaties om kracht en kennis te bundelen om duurzame steun te kunnen bieden. Zo kunnen we nog veel meer kinderen helpen. En we hopen van harte dat er in toekomst een moment komt waarop onze organisatie niet meer nodig is.”