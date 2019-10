Start-up Bringly gaat marktplaats aankopen dezelfde dag thuis bezorgen

AMSTERDAM – De Amsterdamse start-up Bringly is een Ophaalservice voor marktplaats gebruikers gestart waarbij kopers hun aankopen dezelfde dag nog kunnen laten ophalen en thuisbezorgen. Fietskoeriers halen hierbij de marktplaats aankoop in de middag op bij de verkoper en bezorgen deze ‘s avonds tussen 18:00 en 22:00 bij de koper. Op deze manier hebben gebruikers geen gedoe meer, hoeven zij niet meer zelf de deur uit én wordt het op een duurzame manier bezorgd.



Vanaf vandaag kunnen marktplaats gebruikers via de Bringly website fietskoeriers inschakelen om hun marktplaats aankoop dezelfde middag tussen 14:00 en 17:00 op te laten halen en te bezorgen tussen 18:00 en 22:00 bij de koper. De pilot is bedoeld voor zowel consumenten als lokale winkeliers actief op online marktplaatsen. Het is geschikt voor items die in een bakfiets passen.



Bringly is een platform dat lokale winkeliers en consumenten koppelt met fietskoeriers – die toch al onderweg zijn – om items CO2-neutraal en dezelfde dag te bezorgen. De korte bezorgafstanden tussen lokale winkeliers en consumenten zijn vaak ideaal voor een fietskoerier, maar toch wordt er nog vaak een bestelbus hiervoor ingezet. Om de CO2-uitstoot te verminderen bundelt Bringly de krachten van verschillende professionele fietskoeriersbedrijven.



“Wij zijn ontzettend blij met deze service, omdat tweedehands spullen net zo makkelijk gekocht moeten kunnen worden als nieuwe producten. Tweedehandshandel is een belangrijk onderdeel van de circulaire economie vanwege de langere productcycli, minder afval en minder CO2-uitstoot. Toch blijven consumenten vaak nieuwe producten kopen bij grote webwinkels vanwege het gemak, de zekerheid en snelle bezorging. Tijdens deze pilot heb je deze aspecten nu ook voor tweedehandshandel op marktplaatsen, zonder dat je de deur uit hoeft”, aldus oprichter Rajiv Laigsingh.



Uit recent onderzoek van onderzoeksbureau CE Delft blijkt dat tweedehands handel via Marktplaats.nl jaarlijks zorgt voor 600 miljoen tot 1 miljard kilo minder CO2-uitstoot. Volgens Laigsingh stimuleert deze service voor marktplaats gebruikers deze ontwikkeling: “Het wordt via deze Ophaalservice nog gemakkelijker en sneller om tweedehands spullen te kopen via online marktplaatsen. Voor een bedrag van €6,95 - kan je de auto en bus laten staan - en krijg je je tweedehands aankoop dezelfde avond thuisbezorgd.”



De verkoper en koper op online marktplaatsen stemmen zelf onderling af wanneer zij thuis zijn en voeren de benodigde gegevens in op de website. De pilot is op dit moment alleen doordeweeks beschikbaar én binnen de Amsterdamse ring. De Ophaalservice is alleen beschikbaar via de website van Bringly. De Bringly app doet niet mee aan deze pilot, maar blijft wel beschikbaar voor lokale Amsterdamse winkeliers om te bezorgen vanuit hun fysieke winkel.