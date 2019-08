Nieuw concept BLEND komt naar Grote Kerk Zwolle



Een dinner experience met 5 toprestaurants en een dance experience met bekende dj’s



Op zaterdag 12 oktober vindt de eerste editie plaats van BLEND in de Grote Kerk in Zwolle. BLEND staat voor een mix van heerlijk eten, goede muziek en spectaculair entertainment waarbij alle zintuigen geprikkeld worden. Een uniek concept waarbij 5 toprestaurants uit Zwolle worden samengebracht op 1 plek en gefeest wordt tot in de late uurtjes.



BLEND

Twee jaar geleden werd de eerste editie van BLEND georganiseerd in Rotterdam. Na verschillende edities in Amsterdam en Rotterdam werd de stap van de Randstad naar Zwolle gemaakt. BLEND heeft zich in twee jaar tijd op de kaart gezet met spraakmakende events waarbij de beleving van de bezoeker centraal staat.



Grote Kerk

Vorig jaar zomer liepen organisatoren Ellen de Weerdt en Jevon Blijd de Grote Kerk in Zwolle binnen en zij waren meteen verkocht. De Grote Kerk zou verbouwd worden en nog meer ruimte en comfort bieden voor evenementen. “De locatie is zo uniek, ligt centraal in Zwolle en heeft een geweldige uitstraling. Dit past precies bij onze visie en hoe wij BLEND neer willen zetten” aldus Ellen en Jevon. Na een jaar met verbouwingen konden de voorbereidingen voor het evenement vervolgd worden en is de Grote Kerk er helemaal klaar voor.



5 toprestaurants

Bij BLEND staat het concept waarbij 5 toprestaurants worden samengebracht tijdens de Dinner Experience centraal. Maxim’s, Bokker te Buiten, Brass Boer Thuis, Bij Broeders en Coperto Restobar bereiden alle 5 een gerecht voor het 5-gangen menu wat in de kerk wordt geserveerd. Voor de Dinner Experience kunnen tafels van 6 of 8 personen worden gekocht. Tijdens het diner zullen Jan Vayne, Jordan Roy met zijn koort BLENDIT en Re-Play voor de muzikale invulling zorgen. Het thema ‘Where Sinners Become Saviours’ is terug te zien in het entertainment gedurende de hele avond. De Dinner Experience start om 19.30 en gaat over in de Dance Experience.



Feest

Om 23.00 uur worden de tafels aan de kant geschoven en de dansvloer vrijgemaakt. Er wordt gestart met de Dance Experience waar apart kaarten voor gekocht kunnen worden. Bekende dj’s als Leroy Styles en Stefan Vilijn staan op de line-up. Daarnaast worden er later nog 2 grote namen bekend gemaakt. Het feest gaat door tot 04.00 uur. Kaarten zijn online verkrijgbaar via www.blend-agency.nl of op de avond zelf aan de deur.