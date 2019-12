Nieuwe cijfers over aansluiting jongeren op de arbeidsmarkt

Minder jongeren hoeven naar UWV om een WW-uitkering aan te vragen. Vooral in de sectoren landbouw, onderwijs en uitzendbranche daalt het aantal jongeren dat instroomt in de WW. Toegespitst op het middelbaar beroepsonderwijs zien we dat het aantal mbo-vacatures met 10 procent toeneemt naar ruim 310.000. De meeste vacatures ontstaan in de gastvrijheid, retail en zorg. Dit is een greep uit de nieuwste Basiscijfers Jeugd, waarmee UWV en SBB een actueel beeld geven van de kansen en mogelijkheden voor jongeren op de regionale arbeids- en stagemarkt.



Minder jongeren komen in WW



In de eerste negen maanden van dit jaar is de instroom in de WW onder jongeren tot 27 jaar afgenomen met twee procent. Van 38.691 nieuwe WW-uitkeringen naar 37.773. De aanvraag van jongeren in de WW is het meest gedaald in de landbouw, bosbouw en visserij (-29%), het onderwijs (-12%) en de uitzendbranche (-8%).



Toename mbo-vacatures



Het aantal mbo-vacatures neemt verder toe. In de periode van januari tot en met juni 2019 ontstonden ruim 310.000 vacatures op mbo-niveau. Dit is een stijging van ruim 29.000 vacatures (+10%) ten opzichte van vorig jaar. Veruit de meeste vacatures ontstonden binnen de gastvrijheid (60.300), retail (52.900) en zorg (30.300). Zo zoeken werkgevers naar zelfstandig werkende koks, verkoopspecialisten en verzorgenden IG.



Meeste actieve leerbedrijven in zorg, retail en welzijn



Mbo-studenten leren het praktijkgedeelte van hun opleiding via een stage of leerbaan bij een door SBB erkend leerbedrijf. In totaal zijn dit schooljaar 217.100 mbo-studenten met een stage of leerbaan gestart. In november van dit jaar waren ruim 190.000 stages en 70.000 leerbanen beschikbaar. Het totaal aantal door SBB erkende leerbedrijven is 250.000, het grootste aantal actieve leerbedrijven is te vinden in de sectoren zorg (17.300), retail (14.900) en welzijn (14.400).



Basiscijfers Jeugd



Met de Basiscijfers Jeugd geven UWV en SBB een actueel beeld van de kansen en mogelijkheden voor jongeren op de regionale arbeids- en stagemarkt. Per arbeidsmarktregio is het mogelijk om de huidige ontwikkelingen op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs te bekijken. Nieuw is dat ook regionale initiatieven in kaart gebracht. Zo kunnen decanen, mbo-instellingen, gemeenten of beleidsmedewerkers jongeren sneller naar werk of opleiding begeleiden.