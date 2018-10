STAR Group neemt Sentijn over

Moerdijk, Nederland, 5 oktober 2018 - STAR Group neemt de organisatie Sentijn over, per ingang van 4 oktober 2018. STAR Group is marktleider in technische professionele dienstverlening op het gebied van consultancy, staffing/detachering en recruitment, met een jaaromzet van ca EUR 170 mln. Sentijn zal blijven opereren als aparte businessunit onder STAR Group. Met de extra kennis en expertise van STAR Group kan de kwaliteit van de dienstverlening verder worden uitgebreid en geoptimaliseerd. Met het behoud van de huidige directie blijft de samenwerking voor ingenieurs en klantrelaties ongewijzigd.



Diversificatiestrategie



De overname vormt de volgende stap in de verbredingstrategie van STAR gericht op het aanbieden van een breed pakket aan technische/specialistische dienstverlening en projectondersteuning aan diverse industriële markten. Deze strategische acquisitie stelt STAR Group in staat een meer prominente positie te creëren binnen de bouw- en infrastructuursector.



Internationale groei en ontwikkeling



De focus van STAR ligt op Nederland, België en Duitsland. ‘Een belangrijke reden voor groei is om onze medewerkers blijvend kansen te bieden zich te ontwikkelen binnen hun expertise door verder te diversifiëren binnen de gehele technische industrie. Naast groei richten we ons op het continu verbeteren van de kwaliteit van onze diensten en het zoeken naar innovatieve ideeën en projecten om het werk voor de specialisten aantrekkelijker te maken en voor onze klanten de processen efficiënter in te richten.’ - Aldus Sil Hoeve, CEO STAR Group.



Over Sentijn



Sentijn is in 2012 opgericht en heeft sindsdien een sterke groei doorgemaakt. De organisatie richt zich met name op HBO en WO ingenieurs, binnen Infrastructuur, Bouw en Werktuigbouwkunde. Marijn Ligthart, Associate bij Sentijn: “Met de overname door STAR kunnen wij onze opdrachtgevers in brede zin beter bedienen met behoud van het huidige abstractieniveau.” Sentijn wordt gekenmerkt door een grote mate van betrokkenheid bij grote (infrastructurele) bouwprojecten zowel binnen de Engineering als Projectbegeleiding.



Over STAR



STAR, opgericht in 2001, heeft zich sinds haar oprichting ontwikkeld tot marktleider in de Benelux op het gebied van technische project support binnen de industrie met vestigingen in Nederland, België en Duitsland. Binnen STAR zijn dagelijks ruim 1.600 specialisten actief in verschillende disciplines en sectoren.



De STAR Group bestaat uit STAR (project support/detachering), ECC Solutions (consultancy op gebied van Completion management, Quality, Document control en Commissioning) en BlueStar (focus op marine & offshore services).