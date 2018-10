Belgische ondernemers trekken ten strijde tegen leegstand

Nieuw online concept geeft lokale economie een boost



Het gemak van online shoppen heeft veel winkelcentra veranderd in halve spooksteden. Een uniek project in België moet daar verandering in brengen. Met een nieuwe oplossing bindt een groep Belgische ondernemers de strijd aan met de leegstand. Met de marketingapplicatie van OF-Cityplan België worden de wensen van consumenten en het aanbod van lokale ondernemers aan elkaar gekoppeld. En in tegenstelling tot Facebook en Google, worden deze gegevens slechts gedeeld met de lokale ondernemers die de klant zélf heeft geselecteerd.



Het begint bijna een vertrouwd beeld te worden in Belgische winkelstraten: leegstaande panden en ‘Te Huur’-bordjes. Bijna tien procent van de winkelvloeroppervlakte in België staat leeg (cijfers: Loctus/VRT News). Voornaamste oorzaak: de toename van online shoppen. OF-Cityplan België gebruikt de mogelijkheden die internet biedt juist om winkelstraten nieuw leven in te blazen. De nieuwe marketingapplicatie maakt het shoppen naar lokale producten en diensten net zo gemakkelijk als mensen online gewend zijn.



Extra verkoopkans



“Dit is een initiatief om de uitholling van de lokale economie tegen te gaan,” vertelt Theo Vandevoort, één van de initiatiefnemers van OF-Cityplan België. “Deze oplossing maakt winkeliers zichtbaarder, verbetert hun communicatie en vergroot hun kennis van de lokale klandizie. Bovendien profiteren consumenten van aanbiedingen die aansluiten bij hun voorkeuren.” De aanbiedingen gelden alleen in de winkel, waardoor de consument wordt aangemoedigd de winkel te bezoeken – in plaats van online te kopen. Zo profiteert hij van een unieke korting of aanbieding, en wordt de winkelier met het bezoek een extra verkoopkans geboden.



Tegen de uitholling



Winkeliers in België zijn enthousiast. Modezaak Blush Company uit Genk deed mee aan de pilot van OF-Cityplan België en zag in die periode geïnteresseerde klanten zich abonneren op haar communicatiekanaal. “Deze mensen kan ik direct informeren over de nieuwste aanbiedingen in de winkel,” vertelt eigenaresse Kim Schmitz. “Ik merk dat vooral persoonlijke aanbiedingen zeer worden gewaardeerd. Op social media blijft het bij likes en volgers, maar je kan er nauwelijks uit opmaken waarin klanten echt geïnteresseerd zijn. Dankzij OF-Cityplan België weet ik dat wel. Dit bespaart me veel geld op social media en andere advertentiekanalen.”



Voor de verbinding



“Wij willen consumenten, verenigingen en lokale ondernemers met elkaar in verbinding brengen, want dat is hard nodig,” zegt Vandevoort. “De lokale economie wordt volledig uitgemoord door grote bedrijven die het zich kunnen veroorloven jaar op jaar verliezen te draaien om marktaandeel te veroveren, ten koste van de lokale economie en daarmee lokale leefbaarheid.”



Na enkele succesvolle pilots is het nu de beurt aan de rest van België. “Internet is geen gevaar voor winkeliers, maar juist een kans,” aldus Vandevoort. “Maar dan moeten ze internet wel op de juiste manier inzetten. OF-Cityplan België is dé tool voor verenigingen en lokale ondernemers om het heft weer in eigen handen te nemen.”



Over OF-Cityplan



OF-Cityplan België geeft de lokale economie een boost door het aanbod van ondernemers en de behoeften van consumenten beter op elkaar te laten aansluiten. Meer informatie is te vinden op: https://www.of-cityplan.be.