SDU en Blue Billywig lanceren toegankelijke video’s

Uitgeverij Sdu en Online Video Platform Blue Billywig presenteren: de eerste interactieve video’s die toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Deze video’s zijn onderdeel van de lancering van een nieuw product van Sdu, VIND Video.



Het is belangrijk dat het internet voor iedereen toegankelijk is. Hoewel dit een open deur lijkt is het voor mensen met een beperking lang niet altijd vanzelfsprekend. Want hoe kijkt een slechtziend persoon bijvoorbeeld naar beeldmateriaal?



Om tegemoet te komen in het beschikbaar maken van content voor iedereen zijn er webrichtlijnen opgesteld. Dankzij de samenwerking tussen SDU en Blue Billywig zijn ook de eerste interactieve video’s nu toegankelijk voor deze doelgroep.



VIND Video: de volgende stap in video dienstverlening



Interactieve video is een vorm van video waarbij de kijker actief betrokken is. Hij kan bijvoorbeeld keuzes maken waardoor de content op zijn voorkeur wordt afgestemd, of een formulier invullen.



Met VIND Video kunnen gemeenten op hun eigen website in videovorm hun dienstverlening uitbreiden. Bijvoorbeeld een video met uitleg over hoe een inwoner een paspoort kan aanvragen. De video’s zijn kort, krachtig, interactief en in begrijpelijke taal.



Webrichtlijnen voor interactieve video



Voor dynamische web applicaties zoals interactieve video's zijn er speciale attributen in het leven geroepen. De zogeheten ARIA (Accessible Rich Internet Applications) attributen.



Met het toetsenbord wordt er door de video genavigeerd. De software spreekt uit dat de kijker zich in een HTML-omgeving bevindt en welke toetsencombinaties de kijker moet gebruiken. Zodra de kijker een knop selecteert, spreekt de software uit wat het voor element is en wat het doet. Bijvoorbeeld, "vorige, knop" of "verder, knop".



De interactieve video implementatie van SDU en Blue Billywig is bekeken door toegankelijkheidsexpert Brian Bors van Stichting Accessibility. "De implementatie voldoet aan de internationale eisen van toegankelijkheid, mijn bevindingen zijn snel en daadkrachtig verholpen" aldus Bors.



Meer informatie en voorbeeldvideo’s: https://www.bluebillywig.com/nl/nieuws/webrichtlijnen-interactieve-video en https://www.sdu.nl/vind-video.