SOS Kus- & Knuffelzone onderdeel van coronaprotocol

Sinds twee weken mogen de kinderen weer naar de basisschool en buitenschoolse opvang. Een moment waar reikhalzend naar werd uitgekeken door kinderen, ouders en leraren. Maar ook een spannend moment. Want hoe houden we gepaste afstand? En werken de protocollen die zijn bedacht ook in de praktijk? De eerste geluiden zijn positief. Ook bij de scholen en BSO’s die gebruik maken van de SOS Kus- & Knuffelzone. Bij deze onderwijsinstellingen is de SOS Kus- & Knuffelzone, een mat die zowel binnen als buiten te gebruiken is, onderdeel van het coronaprotocol.



De SOS Kus- en Knuffelzone wordt al sinds 2017 gebruikt bij verschillende scholen. Met de knuffelzones wil de internationale kinderontwikkelingsorganisatie haar visie ‘zonder liefde kan een kind niet groeien’ ook in het dagelijkse leven tastbaar maken. Nu blijkt de mat extra van pas te komen. Scholen zetten de SOS Kus- & Knuffelzone in als onderdeel van het coronaprotocol om het komen en gaan van kinderen en ouders in goede banen te leiden.



Een handige tool in tijden van corona

Schooldirecteur Wouter Sommers van de Bosbeekschool in Santpoort Noord is enthousiast over de SOS Kus- & Knuffelzone: “Sinds kort hebben wij een SOS Kus- en Knuffelzone liggen bij de entree van onze school. Op deze speciaal ingerichte SOS zone, kunnen ouders hun kinderen elke schooldag nog eens een extra knuffel geven voordat hun kind aan de zorg van onze juffen en meesters wordt overgelaten. Deze mat is in de huidige tijd waarin we te maken hebben met het coronavirus en alle maatregelen die we daarvoor moeten treffen een handige tool. Het helpt namelijk om de aankomst en het vertrek van kinderen en ouders in goede banen te leiden. Het is voor de kinderen duidelijker en de ouders vinden het een leuke plek om hun kinderen uit te zwaaien.”



Ook ouders zijn blij met de SOS zone. Desgevraagd laat één van hen weten: “In deze tijd waarin we ons door de coronacrisis aan allerlei striktere regels moeten houden met betrekking tot halen en brengen, is deze SOS Kus- en Knuffelzone erg handig. Het is een duidelijke en toch heel sympathieke plek om afscheid te nemen.”



Over SOS Kinderdorpen

SOS Kinderdorpen zet zich al ruim 70 jaar in voor kinderen zonder ouders of een veilig thuis. De internationale kinderontwikkelingsorganisatie gelooft dat familie de belangrijkste basis is voor de gezonde ontwikkeling van kinderen. Wereldwijd krijgen honderdduizenden kinderen dankzij SOS Kinderdorpen een solide basis om zich optimaal te ontwikkelen tot kansrijke en zelfstandige volwassenen. Het liefst binnen de eigen familie, en als dat niet meer kan in een SOS familie in een kinderdorp. Elk kind een familie, elk kind een toekomst. Kijk voor meer informatie op www.soskinderdorpen.nl