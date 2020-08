Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft mr. dr. Sven Brinkhoff benoemd tot hoogleraar straf- en strafprocesrecht. De aanstelling heeft een omvang van 1,0 fte. De ingangsdatum is 1 september 2020.



Straf(proces)recht



De ontwikkeling van de natiestaat tot een netwerksamenleving roept fundamentele vragen op over de architectuur en inrichting van de publieke samenleving en de functie van de publieke machtsuitoefening. Als leerstoelhouder zal mr. dr. Sven Brinkhoff zich onder meer bezighouden met onderzoek naar (de bestrijding van) georganiseerde criminaliteit en de aanpak van terrorisme, met voldoende aandacht voor de digitalisering van de samenleving en de Europese en internationale context.



Onderzoek



Tot op heden richt Brinkhoff zich in zijn onderzoek op een breed palet aan strafrechtelijke onderwerpen. Hij publiceert hierover in nationale en internationale tijdschriften en schrijft en werkt mee aan meerdere boeken en bundels. Zo verricht hij promotieonderzoek naar (de controle op) diverse inlichtingendiensten en het gebruik van deze informatie in het strafproces. Deze studie resulteert in de dissertatie ‘Startinformatie in het strafproces’ (2014). Daarnaast onderzoekt hij de inzet van heimelijke bevoegdheden door de politie. Het thema burgeropsporing heeft ook al jaren zijn aandacht. De komende jaren zet hij zijn fundamentele en toegepaste onderzoek op het terrein van het strafprocesrecht voort.



Innovatie online onderwijs



Naast onderzoek is innovatie van onderwijs een speerpunt van de aanstelling van Brinkhoff. In de tijd dat Brinkhoff reeds verbonden is aan de Open Universiteit heeft hij zich ontpopt tot een pionier van vernieuwend online onderwijs, met als voorlopig hoogtepunt de ontwikkeling van een serious game (een interactieve digitale praktijksimulatie).



Over Sven Brinkhoff



Mr. Dr. Sven Brinkhoff (Nijmegen, 1979) start zijn carrière bij het openbaar ministerie. In 2007 maakt hij de overstap naar de Radboud Universiteit waar hij in 2014 promoveert op een onderzoek naar startinformatie in het strafproces. Van 2014 tot 2018 was hij universitair docent straf- en procesrecht aan die universiteit. Sinds 2018 is hij universitair hoofddocent straf(proces)recht aan de Open Universiteit en sectievoorzitter. Van 2013 tot 2016 was Brinkhoff rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Amsterdam en Gelderland. Sinds 2019 vervult hij de rol van raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Bosch. Brinkhoff is een veelgevraagd analist van actuele strafrechtelijke kwesties op radio, tv en in landelijke en regionale dagbladen. Kenmerkend aan Brinkhoff is dat hij het maatschappelijke debat aangaat en zoveel mogelijk naar buiten treedt met zijn onderzoek. Het overkoepelende doel hiervan is het straf(proces)recht inzichtelijk te maken voor een breed publiek.