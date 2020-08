Plant based meat loopt in op de vleesindustrie

Meatless Farm lanceert in Nederland



Met plant-based gehakt, burgers, worsten en chickenless producten



De laatste jaren zien we wereldwijd een groeiende trend in de afzet van plant based meat, oftewel vleesvervangers die écht op vlees lijken. In 2019 nam de verkoop van vleesvervangers toe met 30 procent, de snelste groei ooit*. In Nederland zijn er al veel flexitariërs: mensen die één of meer keren per week geen vlees eten. 50% van de huishoudens geeft zelfs aan minstens driemaal per week geen vlees te eten. Verwacht wordt dat de komende tien jaar het aantal Nederlandse vegetariërs en veganisten verdubbelt, een groep die op dit moment al zo’n 1 miljoen mensen telt.



Er is een nieuwe markt ontstaan en die is booming. Daarom lanceert het in Engeland reeds enorm populaire Meatless Farm, onder leiding van oud-Lidl topman Erwin Meijer, in 2020 haar producten in de VS, Azië en ook in Europa, beginnend met Nederland.



Het is de missie van Meatless Farm om vleesloos eten niet alleen lekker, maar zelfs héérlijk te maken. Eten is immers niet alleen maar brandstof voor ons lichaam. Daarom brengt Meatless Farm 100% plantaardige vleesvervangers op de markt die niet van echt te onderscheiden zijn. “We willen consumenten de kans bieden om minder vlees te eten zonder een compromis te hoeven sluiten op bijvoorbeeld smaak en favoriete gerechten. Zo maken we het makkelijker om met een kleine verandering een grote impact te maken”, geeft Meijer aan.



Van vleeseters die hun vleesinname willen verminderen en ouders die op zoek zijn naar lekkere maaltijden voor hun gezin, tot flexitariërs, vegetariërs en veganisten: Meatless Farm wil het makkelijk maken om voor plant-based te kiezen. “Nu plantaardige alternatieven steeds meer mainstream worden, zien we het als onze missie om wereldwijd mensen bewust te maken van de voordelen voor zichzelf, het milieu en dierenwelzijn".



In het Verenigd Koninkrijk is Meatless Farm in 2020 bestempeld als het snelst groeiende plant-based food merk. “Steeds meer mensen kiezen regelmatig voor plant-based en met onze constante focus op innovatie, gezondheid en duurzaamheid, is Meatless Farm goed gepositioneerd om in een fenomenaal tempo verder te groeien en een serieuze positie in de wereld in te nemen.” aldus Meijer.



De producten van Meatless Farm zijn vanaf 1 september 2020 verkrijgbaar in Nederland voor consumenten via het onlinekanaal www.meatlessfarm.com/europe en voor foodservice per 14 september 2020 via Foodl. Verdere uitbreiding van distributie wordt dit najaar verwacht.



----------------------------------------------------------------



Meatless Farm brengt een breed assortiment op de Nederlandse markt met plantaardige burgers, worsten, kip-alternatieven en gehakt.



Uniek qua smaak, textuur en look



Wat Meatless Farm écht onderscheidt van andere plant based meat merken, is het plantaardig gehakt. Het gehakt van Meatless Farm is het enige plantaardige gehakt dat qua textuur, look en smaak gelijk is aan écht gehakt. Daarnaast is het ook nog eens glutenvrij (uniek bij plant based gehakt), volledig plant based (vaak wordt er ei gebruikt), bevat het nagenoeg evenveel proteïnen als rundergehakt en bereid je het op dezelfde wijze als rundergehakt.



Veel mensen die minder vlees willen eten, geven aan het moeilijk te vinden om hun geliefde gerechten te maken zonder vlees. Denk dan bijvoorbeeld aan een spaghetti Bolognese, chili of een wrap. Omdat de vleesvervangers die er tot nu toe zijn niet overeenkomen met écht gehakt, geven consumenten vaak de moed op. Daar kan nu dus verandering in komen met de unieke formule van Meatless Farm.



Zo blijft eten leuk én lekker en draag je bovendien een steentje bij aan het milieu.



Geen wijzend vingertje: eten is leuk



Meatless Farm is er niet op uit om mensen vegetariër te maken. Wél is het bedrijf uit op het mooier en duurzamer maken van de wereld. Dat kan al door enkele keren bewust te kiezen voor een goede vleesvervanger – al is het maar één keer per week. Het verminderen van vleesconsumptie heeft niet alleen een positieve impact op de gezondheid. Ook wordt er aanzienlijk minder CO2 uitgestoten bij de productie van plant-based meat en maakt het het leven van dieren aangenamer.