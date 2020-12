Gemeente Amsterdam zet kort geding tegen Parkeerwekker niet door

Amsterdam, 2 december 2020 - De gemeente Amsterdam heeft het kort geding tegen Parkeerwekker gestaakt. De gemeente wil met Parkeerwekker in overleg, schrijft de advocaat van de gemeente in een brief aan Parkeerwekker.



Eind vorige maand dreigde de gemeente Amsterdam met een kort geding als Parkeerwekker niet binnen zeven dagen zou stoppen met haar activiteiten. 'Dat de gemeente niet overgaat tot het aangezegde kort geding is goed nieuws voor Parkeerwekker.' Aldus Luis Roman oprichter van Parkeerwekker.



Parkeerwekker laat weten dat de organisatie bereid is om met de gemeente in gesprek te gaan, maar zegt ook niet voornemens te zijn om te stoppen met de dienst.