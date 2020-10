Het WKOF waarschuwt: Ga niet op eigen initiatief een dieet volgen bij kanker

Onder embargo tot dinsdag 6 oktober 2020



Ga als kankerpatiënt niet op eigen initiatief een ketogeen dieet volgen. Overleg altijd met je behandelend arts en/of diëtist of een dieet veilig voor je is. Persoonlijk advies van de juiste expert is erg belangrijk. Dat benadrukt het Wereld Kanker Onderzoek Fonds naar aanleiding van media-aandacht voor het onlangs verschenen zelfhulpboek ‘Kankervrij’.



Momenteel is er veel aandacht in de media voor het zelfhulpboek ‘Kankervrij’. In dit boek wordt onder andere het ketogeen dieet aangeprezen als effectief tegen kanker. Maar het boek beschrijft vooral de positieve, vaak op dierstudies gebaseerde, kanten van het ketogeen dieet. De risico’s van het ketogeen dieet – zoals een tekort aan voedingsstoffen, onbedoeld gewichtsverlies en complicaties – komen onvoldoende aan bod. Het advies over dit dieet in het boek is onvoldoende gebaseerd op bewijs uit onderzoek bij mensen met kanker.



Ketogeen dieet



Een ketogeen dieet is een streng dieet dat bestaat uit weinig koolhydraten, weinig tot een normale hoeveelheid eiwitten en veel vet. Er ontbreken goede onderzoeken naar de effectiviteit en veiligheid van dit dieet bij kanker, ook al omdat mensen het vaak niet langdurig volhouden. Daarom kunnen hierover geen uitspraken gedaan worden en zeker geen adviezen gegeven worden. Het volgen van dit dieet zonder begeleiding van een diëtist kan leiden tot ernstige gezondheidsrisico’s.



Het advies van experts



Op dit moment is het beste advies voor voeding tijdens de behandeling van kanker om te kiezen voor een volwaardige voeding. Dat betekent dat de voeding alle noodzakelijke voedingsstoffen moet bevatten die nodig zijn om de conditie zo goed mogelijk te houden. Een zo goed mogelijke conditie geeft de beste kans om de behandelingen te kunnen voltooien en er zo goed mogelijk van te herstellen.



De omstandigheden en voedingsbehoeften bij kanker kunnen per persoon verschillen. Een oncologiediëtist kan een persoonlijk voedingsadvies geven afgestemd op de individuele behoefte van de persoon en adviseren bij klachten. Via www.verwijsgidskanker.nl kan in de buurt een diëtist met specialisatie in kanker gevonden worden.



Algemene adviezen over voeding bij kanker



Op de website Voedingenkankerinfo.nl beantwoorden experts in voeding en kanker veelgestelde vragen over voeding tijdens en na behandeling van de ziekte. Dit wordt gedaan op basis van de laatste stand van de wetenschap en de praktijkervaring van experts. Inmiddels staan er antwoorden op ruim 200 vragen. Voedingenkankerinfo.nl is een samenwerking tussen het Wereld Kanker Onderzoek Fonds, de Landelijke Werkgroep Diëtisten Oncologie (LWDO), het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), en Wageningen University & Research (WUR).



Dr. ir. Merel van Veen, Coördinator Voeding en Kanker bij het Wereld Kanker Onderzoek Fonds: “Dat aandacht wordt gevraagd voor het belang van voeding en leefstijl bij kanker juichen we toe. Dit is een belangrijk onderwerp waar het Wereld Kanker Onderzoek Fonds continu mee bezig is. Maar voedingsadviezen geven zonder solide wetenschappelijke basis vinden wij onverantwoord. Wij adviseren iedereen die overweegt een dieet te volgen bij kanker, om dit eerst goed te overleggen met de behandelend arts en diëtist.”