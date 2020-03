Ouderen waarderen speciaal winkeluur voor senioren

Meerdere supermarkten nemen maatregelen om senioren tijdens een speciaal winkeluur de gelegenheid te bieden hun boodschappen te doen. ‘Een goede manier om deze groep extra te beschermen’, stelt seniorenorganisatie KBO-PCOB.



Het speciale winkeluur is aan het begin van de dag tussen 7:00 en 8:00 uur. Het is een initiatief om de ouderen boven de 70 die een risicogroep vormen voor het coronavirus extra te beschermen. Het idee wordt op verschillende plekken in Nederland snel uitgevoerd. “En dat vinden we heel goed”, stelt Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB. “Nu veel senioren te maken krijgen met de gevolgen van de maatregelen om het virus in te dammen, is het toe te juichen dat dit initiatief zo snel wordt uitgevoerd. In alle rust met minder mensen om je heen, je noodzakelijke boodschappen doen, dat is wel zo fijn en geeft ook rust. Veel mensen die onze Ouderen-infolijn bellen hebben vragen over boodschappen doen en of dat allemaal nog wel kan. Gelukkig kan dat gewoon nog en dat we deze groep nu op deze manier ook extra beschermen, is heel positief. Alleen het tijdstip is wellicht wat aan de vroege kant, horen we. Misschien is daar nog wat aan te doen. Laten we vooral kijken hoe we elkaar kunnen ondersteunen in deze tijd.”



Sinds 16 maart heeft KBO-PCOB een speciale telefoonlijn geopend voor senioren: de Ouderen-Infolijn: 030-3 400 600. Deze is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur