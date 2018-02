NVM-mondhygiënisten roept op tot samenwerking in preventieve mondzorg

‘Stageboycot ANT is een onbehoorlijke actie over de rug van studenten en cliënten’



Utrecht, 1 februari 2018 - Op 25 januari 2018 heeft de minister voor Medische Zorg en Sport – Bruno Bruins – de kamer in een brief laten weten dat hij de zelfstandige bevoegdheid van de mondhygiënisten gaat uitbreiden. In reactie op dit voornemen heeft de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) vandaag de tandartsen opgeroepen om de stages van studenten mondzorgkunde gericht op prepareren voorlopig op te schorten. NVM-mondhygiënisten vindt dit een onbehoorlijke actie, omdat studenten en cliënten nu last dreigen te krijgen van een discussie over samenwerking en professionalisering in de mondzorg.



Goede samenwerking loont



Goede samenwerking tussen mondhygiënisten en tandartsen en de inzet van alle beschikbare professionaliteit heeft veel voordelen. Het leidt tot betere mondzorg, meer focus op preventie en het bereiken van kwetsbare ouderen en jongeren. Om die reden zet NVM-mondhygiënisten zich al jaren in voor het verbeteren van die samenwerking. De aangekondigde uitbreiding van zelfstandige bevoegdheden past hier goed in. Het is een logische stap in het aanbrengen van balans in de samenwerking en voorkomt onnodig papierwerk en vertraging voor cliënten.



Mondhygiënisten doen dit werk al jaren



Het gaat in de brief van minister Bruins om het zelfstandig maken van röntgenfoto’s, het toedienen van anesthesie en het behandelen van eerste gaatjes door mondhygiënisten. Deze behandelingen worden al jaren door goed opgeleide en getrainde mondhygiënisten uitgevoerd. Er liggen duidelijke afspraken over kwaliteit, patiëntveiligheid en het vereiste opleidingsniveau. En ze doen dat goed, zo blijkt uit de jaarrapportages van de Klachtencommissie Paramedici en van de Stichting Geschilleninstantie Mondzorg (SGIM). Sinds de mondhygiënisten de behandelingen zijn gaan uitvoeren, hebben er zich geen noemenswaardige calamiteiten voorgedaan op de voorbehouden handelingen.



Het enige dat er in dit prima functionerende systeem gaat veranderen, is dat de mondhygiënisten, die dit werk nu ook al doen in opdracht van tandartsen, straks zelf het besluit kunnen nemen om een cliënt hiermee te helpen. Dit is een logische stap in het aanbrengen van balans in de samenwerking in de mondzorg. Cliënten worden zo beter en sneller geholpen, terwijl onnodig papierwerk verdwijnt.



NVM-mondhygiënisten weet uit ervaring dat de meeste tandartsen het belang van hun cliënten, de onderlinge samenwerking en het verbeteren van preventieve mondzorg belangrijk vinden. We hopen dan ook dat de oproep om stages van studenten te boycotten weinig gehoor zal vinden. We roepen de ANT op om van deze actie af te zien en het gesprek op een constructieve manier te gaan voeren.