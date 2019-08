Terugroepactie van Société des Caves Roquefort - 05/08/2019

Terugroeping van Société des caves



Product: Roquefort Société tranches en demi pain



Aard van het probleem: Mogelijke aanwezigheid van salmonella



In overleg met het NVWA haalt Société des caves, Roquefort Société, uit de verkoop en roept het terug van bij de consumenten wegens de mogelijke aanwezigheid van salmonella.Société des caves vraagt haar klanten om volgende producten niet te consumeren:



Beschrijving van het product



Naam van het product: Roquefort Société tranche



Gewicht: 100 g



Uiterste consumptiedatum (zie achterkant verpakking): 27/10/2019 & 03/11/2019



Barcode (zie achterkant verpakking): 3023260001362



Naam van het product: Roquefort Société tranche



Gewicht: 200 g



Uiterste consumptiedatum (zie achterkant verpakking): 02/12/2019 & 09/12/2019 & 16/12/2019



Barcode (zie achterkant verpakking): 3023260028703



De producten werden verkocht door grootwarenhuizen Jumbo en kleine supermarkten.



Indien u producten gekocht heeft die tot de terugroepactie behoren (zie hierboven), kunt u uw aankopen laten vergoeden.



Per post: gelieve het etiket van het product met de barcode (streepjescode) en vervaldatum van het product en daarbij uw naam, postadres en bankrekeningnummer te sturen naar volgend postadres :



Société des Caves



Mollem 200 (Zoning 5)



1730 Asse



België



Per mail: gelieve een foto te sturen met de barcode (streepjescode) en vervaldatum van het product met daarbij uw naam, postadres en bankrekeningnummer naar volgend e-mailadres: recall@roquefort-société.com



Mogelijke symptomen van een infectie veroorzaakt door salmonella zijn het volgende: koorts, buikkrampen en diarree, en dit binnen een tijdsperiode van 6 tot 72 uur na consumptie van het besmette voedsel. Het risico op infectie is hoger bij personen op oudere leeftijd, kinderen, zwangere vrouwen en immuuncompromitteerde personen.



Personen die dit product hebben geconsumeerd en dit soort symptomen vertonen, worden geadviseerd om zo snel mogelijk hun huisarts te raadplegen en hem/haar op de hoogte te brengen van deze consumptie.