Toch samenzijn met de feestdagen? Save the Children dekt langste kersttafel van Nederland

Kerstmis vieren samen met vrienden en familie is door de coronapandemie niet meer zo vanzelfsprekend. Save the Children heeft daar iets op bedacht. Deze feestdagen nodigt de organisatie iedereen uit om plaats te nemen aan de langste digitale kersttafel van Nederland. Zet symbolisch een bordje bij en draag bij aan gezonde voeding voor kinderen wereldwijd.



Zet een bordje bij



Save the Children zet zich in om kinderen wereldwijd een goede start van het nieuwe jaar te geven, met een gezonde maaltijd. Om hier zoveel mogelijk mensen bij te betrekken doet de organisatie een beroep op de gastvrijheid van Nederlanders. Voor tien euro kunnen zij een bordje bijzetten aan de digitale kersttafel, of ervoor kiezen om zelf een tafel te dekken en collega’s, vrienden en buren uit te nodigen om ook plaats te nemen. Uiteindelijk worden alle tafels aan elkaar geschoven en zit iedereen samen aan de langste kersttafel van Nederland; een mooie kans om in deze uitzonderlijke tijd toch een diner van formaat te organiseren.



Van Groningen tot Maastricht worden op deze manier allerlei acties georganiseerd om zoveel mogelijk mensen aan tafel te krijgen. Zo organiseren scholen op deze manier toch een kerstdiner, zetten vriendengroepen zich in voor een gezamenlijk doel en kunnen families alsnog een beetje samen zijn deze feestdagen.



Een van de inmiddels ruim 2100 tafelgasten is Friday Rossner. Ze probeert ieder jaar een goede daad voor iemand te doen en dit jaar zet ze een bordje bij voor Save the Children : “Gastvrijheid tijdens de feestdagen betekent voor mij je geluk delen en een helpende hand schenken aan mensen die het minder hebben”, legt ze uit. “Ik vind het belangrijk om stil te staan bij de medemens en je geluk te delen, al helemaal in deze moeilijke tijden.”



Van levensbelang



Gezonde voeding is van levensbelang, zeker voor opgroeiende kinderen. Helaas krijgen veel kinderen niet goed of veel te weinig te eten, waardoor ze ondervoed raken. Volgens een nieuw rapport van Save the Children riskeren ongeveer 11 miljoen kinderen onder de vijf jaar extreme honger of zelfs uithongering. In Jemen en Zuid-Soedan ligt een hongersnood op de loer. Vanwege gesloten scholen door de pandemie missen kinderen schoolmaaltijden en veel ouders zijn hun inkomen kwijt geraakt waardoor het steeds moeilijker wordt om hun kinderen te voeden.



De eerste vijf jaar van een kinderleven zijn extreem belangrijk. Als kinderen niet genoeg voedingsstoffen binnen krijgen, dan is de kans op acute ondervoeding groot. Chronische ondervoeding kan leiden tot groeiproblemen, achterstand in mentale en fysieke ontwikkeling en een grotere kans op andere ziektes met, in ernstige gevallen, de dood tot gevolg.



Voedselhulp



Om deze kinderen en hun families te ondersteunen verstrekt Save the Children contant geld, bonnen en voedselpakketten, de snelste manier om honger en ondervoeding op de korte termijn aan te pakken. Op langere termijn helpt de organisatie gemeenschappen bijvoorbeeld om in de toekomst beter om te kunnen gaan met voedseltekorten. Het verbouwen van diverse gewassen wordt bijvoorbeeld gestimuleerd en er worden schoolmaaltijden gefinancierd.



“Miljoenen ondervoede kinderen hebben dringend hulp nodig”, vertelt Pim Kraan, directeur van Save the Children Nederland. “De voedselcrisis in de wereld is niet zomaar opgelost. De internationale gemeenschap moet de oorzaken van voedseltekorten en ondervoeding aanpakken en tegelijkertijd acute en structurele hulp verlenen aan ondervoede kinderen. Wij helpen waar mogelijk om zoveel mogelijk kinderen in de wereld van een gezonde start te kunnen voorzien.”



De missie van Save the Children



Ieder kind heeft het recht op een gelukkige jeugd. Daarom zet Save the Children alles op alles om het leven van kinderen - en daarmee de toekomst van onze samenleving - te verbeteren. Als grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie ter wereld geeft Save the Children kinderen een gezonde start, de kans om te leren en bescherming tegen onrecht. Elke dag weer. Onvoorwaardelijk.



Met de hulp van gastvrije Nederlanders zorgt Save the Children dat meer kinderen wereldwijd goed te eten krijgen. Zet symbolisch ‘een bordje bij’ met kerst op www.zeteenbordjebij.nl