UNO versterkt positie met overname LAN Services

UNO Automatiseringdiensten neemt de activiteiten van IT-bedrijf LAN Services over. Met deze overname versterkt UNO haar positie en expertise in de ICT-dienstverlening: het verzorgen van digitale werkplekken nu en in de toekomst. Met de overname groeit UNO naar ruim 50 medewerkers.



Het Rijswijkse (ZH) UNO zorgt met een jong, ambitieus team met ruim 20 jaar ervaring dat organisaties steeds slimmer en efficiënter samenwerken en veilig informatie met elkaar kunnen delen. Met uiteenlopende diensten, van datacenterdiensten, hybride- en cloudoplossingen tot het ondersteunen van digitale transformatie, richt UNO zich vooral op ngo’s, goede doelen en mkb-ondernemingen in de Randstad. Zoals de Hartstichting, Oranje Fonds en Avalex.



“De overname van LAN Services past volledig bij onze groeiambities,” zegt Noor Ferket, directeur UNO. “Door het bundelen van onze krachten verstevigen wij onze positie in de Randstad en vergroten wij onze kennis van Microsoft Azure. Dat is een online platform dat slimmer en efficiënter werken mogelijk maakt en een belangrijke groeipijler voor UNO vormt. Bovendien helpt het onze klanten bij hun eigen digitale transformatie.”



“Voor veel organisaties is de ICT steeds meer de doorslaggevende factor om succesvol te zijn en te blijven,“ zeggen Gert Veen en Egwin Dutour, eigenaren van LAN Services. “Onder UNO kunnen klanten van LAN Services verder groeien en worden zij maximaal ontzorgd. Zo werkt UNO samen met haar klanten op basis van managed services, zijn zij ISO 27001 gecertificeerd en ondersteunen zij de digitale transformatie van klanten door o.a. het Explore & Innovate programma. Met de collega’s van LAN Services staan wij met het nieuwe UNO team klaar om onze klanten nog beter bij van dienst te zijn in de toekomst,” zeggen de eigenaren van LAN Services.



Naast deze inhoudelijke versterking passen de cultuur van UNO en LAN Services opvallend goed bij elkaar. De medewerkers uit beide organisaties zijn zeer betrokken, service- en klantgericht. Zij kunnen goed luisteren en weten het sociale belang te erkennen en op waarde te schatten. Dit zie je ook terug in de aangeboden ICT-oplossingen, waarin altijd de medewerker/mens centraal staat.