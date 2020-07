Munckhof Groups & Incentives investeert in softwarepakket TravelSpirit

De zwaar getroffen reisbranche kent ook positief nieuws. Munckhof Groups & Incentives en softwareontwikkelaar TravelSpirit wisten afgelopen maanden een succesvol project neer te zetten met de optimalisatie en implementatie van Munckhofs nieuwe CRM- en boekingssysteem.



De samenvoeging van Munckhof Groups Desk en MGI Travel begin dit jaar, was voor Munckhof de uitgelezen kans om samen met TravelSpirit haar volledige CRM- en boekingssysteem te vernieuwen. De coronacrisis leek even roet in het eten te gooien, maar bleek uiteindelijk het beste in beide organisaties naar boven te halen. Afgelopen week werd tijdens de laatste ‘1,5-meter implementatiedag’ de samenwerking beloond met de livegang naar het nieuwe systeem.



Toen half maart, daags voordat de eerste implementatiedag van start zou gaan, de intelligente lockdown in Nederland werd aangekondigd leek ook dit project stil te vallen. Dankzij de daadkracht van beide organisaties werden de schouders eronder gezet en ging het project online van start. Een knap staaltje werk voor twee organisaties, die zich in een zwaar getroffen branche bevinden.



“Vanaf het begin van de samenwerking werd er gekeken naar wat er wél kon en niet naar wat er niet kon. Het opzetten van een nieuw CRM- en boekingssysteem is een uitgebreide klus, waar veel disciplines bij komen kijken. Dankzij de flexibiliteit en positieve energie van de projectgroep, bestaande uit zo’n 20 personen, wisten we het tot een goed einde te brengen. We hebben het echt samen gedaan” aldus Sander de Rooij, directeur TravelSpirit.



“Wij hebben de juiste keuze gemaakt om samen te werken met TravelSpirit. Ze hebben niet alleen een efficiënt en waardevol boekingssysteem voor onze groeps- en schoolreizen ontwikkeld, de meerwaarde is ook zeker gebleken uit de prettige samenwerking tijdens deze bizarre periode. De eerste offerte is inmiddels uit ons nieuwe systeem gerold en we kunnen niet wachten om het op volle toeren te laten draaien!” aldus Tom Roefs, directeur Munckhof.