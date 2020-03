Leden NVVE hebben veel behoefte aan informatie

Een meerderheid van de leden van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) wil zodra zij besmet zijn, niet opgenomen worden op een Intensive Care. De gevolgen van zo'n besluit kunnen zij echter moeilijk overzien. De huisarts willen zij momenteel liever niet lastigvallen met hun vragen. Zij willen graag dat de overheid mensen hierin voorlicht. Dat concludeert de NVVE uit een enquête die zij dit weekeinde hield onder haar leden en die zij indicatief acht voor haar ledenbestand van 172.000 leden.



De NVVE stelt op basis van deze uitkomsten dat er spoedig gedegen informatie beschikbaar moet komen over wat er gebeurt als met het virus besmette mensen afzien van een opname op de IC. Op haar website geeft de NVVE alvast antwoord op de in deze tijd meest gestelde vragen.



De gemiddelde leeftijd van de leden van de NVVE ligt boven de zestig jaar, waarmee zij een kwetsbare groep vormen in deze Corona-crisis. Het onderwerp houdt deze ouderen enorm bezig, zo blijkt ook uit het aantal telefonische adviesgesprekken dat de laatste weken is verdubbeld. De ouderen hebben hierover amper contact met hun huisarts. Een overgrote meerderheid zegt dat zij hun huisarts op dit moment niet willen lastigvallen.



De meeste NVVE-leden willen, als zij besmet raken met het virus, niet worden opgenomen op een IC-afdeling of willen behandelingen voorkomen met hun behandelverbod. Wat er met ze gebeurt als zij die keuze maken, is voor veel mensen niet geheel duidelijk. Vandaar dat zij behoefte hebben aan goede informatie geven. Die informatie krijgen zij liefst via publieksvoorlichting van de overheid (ruim 60%) en in mindere mate van de huisarts.