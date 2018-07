De vakantiekaart is nog steeds populair

De zomervakantie staat voor de deur, maar wie stuurt er nog een echte vakantiekaart vanaf de vakantiebestemming? Dankzij de Hallmark zomer enquête, gehouden onder bijna 10.000 personen, is bekend geworden dat 2 op de 3 een kaart stuurt vanaf het vakantieadres. Ouderwetse ansichtkaartjes zijn favoriet bij 83% van de kaart verstuurders. Omdat men bang is dat de kaarten te laat aankomen en omdat vakantiefoto’s graag gedeeld worden maakt 14% gebruik van een online kaarten bezorgdienst. 89% houdt het thuisfront op de hoogte via WhatsApp en 41% verlangt naar een warm stemgeluid en grijpt naar de telefoon voor een belletje. Ouders zijn nog altijd favoriet als het gaat om contact met het thuisfront!



Omdat Nederlanders toch last van heimwee hebben naar ons kikkerlandje, neemt 1 op de 4 een zak drop mee op vakantie. Offline gaan tijdens de vakantie is een wens van velen (63%), maar het lukt nog niet echt om internet uit te laten op vakantie. Maar liefst 92% kijkt minstens één keer per dag op de telefoon. 55% zegt dat ze toch online gaan om sociale media en WhatsApp te checken, ondanks dat ze het liefst een offline vakantie zouden willen om lekker te genieten van het vakantiegezelschap. 46% vindt dan ook de telefoonoplader het belangrijkste in de vakantiekoffer en wint het dan ook ruim van de credit card.



Bekijk hier alle leuke weetjes https://www.hallmark.nl/zomer/enquete/resultaten/





Over Hallmark



Bij Hallmark begrijpen we als geen ander hoe belangrijk waardevolle relaties zijn. Daarom toveren we samen met miljoenen mensen over de hele wereld elke dag een grote glimlach op vele gezichten. Of het nu is omdat degene een mooie wenskaart ontvangt of een prachtig cadeau. Wij werken dagelijks aan een ruim én verrassend assortiment wenskaarten, cadeaus en stationary, verkrijg in de winkel of op Hallmark.nl, zodat iedereen precies kan vinden waar ze voor die ene persoon naar op zoek zijn. Want we zien het als onze taak om mensen op een creatieve manier te inspireren emoties te uiten en daarmee waardevolle relaties te versterken, en dat al meer dan 100 jaar.