Grote veiling van 350 klassiekers, sportauto’s & collectables

Classic Car Auctions organiseert in samenwerking met Potomac Classics, Classic Trader en Metropole Druten een grote en gevarieerde online veiling. De aangeboden collectie omvat 350 bijzondere auto’s, motoren, bromfietsen en collectables. Het aanbod vertegenwoordigt een totale geschatte waarde van meer dan 10 miljoen euro. Het complete veilingaanbod kunt u vinden op de website van Classic Car Auctions

(https://www.classiccar-auctions.com/)



Veilinginformatie

Voor deze veiling worden drie kijkdagen georganiseerd. De eerste kijkdag is op zaterdag 11 mei 2019, de tweede kijkdag is op zaterdag 18 mei 2019 en de derde kijkdag is op dinsdag 21 mei 2019. De openingstijden zijn van 10.00 tot 16.00 uur en de toegang is gratis. De kijkdagen vinden plaats op de volgende locatie:



Metropole Druten

Meubellaan 1

6651 KV Druten

Nederland



De veiling start op donderdag 9 mei 2019 om 17:00 uur en sluit op woensdag 22 mei 2019 vanaf 20:30 uur.



Over Classic Car Auctions

Classic Car Auctions is een gespecialiseerd online veilinghuis voor het veilen van Classic & Sports Cars, Specials en Youngtimers. Classic Car Auctions werkt samen met BVA Auctions.



