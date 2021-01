Huispakken verdringen het maatpak - Loungekleding populairder dan ooit

Nu thuiswerken de norm is en afspraken buiten de deur niet mogelijk zijn, krimpt de behoefte naar nette kleding en pakken. Een voorheen florerend bedrijf als Suitsupply zag haar omzet hierdoor kelderen. De zogenaamde ‘loungepakken’ zijn echter populairder dan ooit.



Uit een rapport van McKinsey blijkt dat klanten van grote ketens zoals Zalando twee keer zoveel sweatshirts en joggingbroeken kochten als vorig jaar.



De verwachting is dat consumenten zich ook na de coronacrisis in comfortabele kleding zullen blijven hullen. Thuiswerken blijft immers de norm.



Niet alleen online kleding aanbieders profiteren van de toegenomen vraag naar comfortabele kleding. In het eerder genoemde rapport staat ook te lezen dat aanbieders van sport- en loungekleding hun omzet stevig zagen groeien.



Een en ander wordt bevestigd door Guido Winkeler van Cars Jeans, een van de grootste leveranciers van zogenaamde ‘loungepakken’.



“Tijdens de eerste lockdown zagen we de vraag naar onze vrije tijdspakken enorm toenemen. Wanneer je thuiswerkt is dit natuurlijk fijner in een comfortabel loungepak, dan in een net pak. Direct na de tweede lockdown kwam de volgende piek en vanaf deze week zien we weer een enorme stijging van de vraag. Wellicht als gevolg van de aangekondigde verlenging van de maatregelen.”