Liander gunt werkzaamheden Amsterdams energienet aan drie aannemers

Netbeheerder Liander en aannemers Van Gelder, Heijmans en Stam & Co hebben vandaag een omvangrijk contract getekend voor de uitbesteding van werkzaamheden aan de energienetten in Amsterdam. De aannemers gaan in de hoofdstad de komende vier jaar gas- en elektrawerkzaamheden uitvoeren voor Liander. De totale contractwaarde van de gunning is 160 miljoen euro.







De economie blijft groeien en de energietransitie versnelt. Hierdoor neemt het werkpakket van Liander snel toe. Tegelijkertijd staat de uitvoering van het werk onder druk door een chronisch tekort aan technici in Nederland. Liander zet diverse innovatieve manieren in om ook buiten de sector mensen te interesseren voor een carrière in de techniek. Daarnaast zoekt Liander actief naar samenwerkingen, omdat partijen samen meer werk kunnen verzetten. In augustus tekende Liander een groot contract met aannemers voor de vervangings- en uitbreidingswerkzaamheden aan circa 4500 middenspanningsruimtes. Ook de nieuwe samenwerking met Van Gelder, Heijmans en Stam & Co past binnen deze aanpak.



Toekomstbestending energienet



De aannemers gaan zich toeleggen op uiteenlopende standaard werkzaamheden, zoals het aansluiten van bedrijven op het elektriciteitsnet en de vervanging van gasleidingen. Zo kunnen de monteurs van Liander zich richten op meer specialistische werkzaamheden, bijvoorbeeld het oplossen van storingen en complexe verzwaringen van het elektriciteitsnet waarbij meerdere partijen zijn betrokken.



“Het is bijzonder dat we voor de tweede keer in relatief korte tijd een dergelijk groot contract tekenen met aannemers”, aldus Marlies Visser, directeur Operatie bij Liander. “Door een langjarig contract in de markt te zetten, geven we aannemers extra zekerheid. Zij zijn de komende 4 jaar verzekerd van werk met de intentie om de samenwerking nog eens 4 jaar te verlengen. Daarmee kunnen ze hun capaciteit uitbreiden wanneer dat nodig is. Samen met deze drie partijen zorgen we voor een toekomstbestendig energienet in Amsterdam.”



Oplossen van storingen en onderhoud van het elektriciteitsnet



De drie aannemers zijn inmiddels begonnen met de voorbereidingen voor hun werkzaamheden. Het is de verwachting dat ze nog dit jaar starten. Elke aannemer krijgt een eigen gebied in de stad. Voor Van Gelder is dat Amsterdam West, Amsterdam Zuid, Westpoort en Nieuw-West, Heijmans richt zich op Amsterdam Centrum en Amsterdam Noord inclusief Landsmeer en Stam & Co gaat aan het werk in Amsterdam Oost en Amsterdam Zuidoost inclusief Diemen.