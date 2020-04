Open dag trouwlocaties gaat door - speciale online editie

Nederlandse trouwlocaties ontvangen bruidsparen tijdens speciale online editie Open Toptrouwlocatie Route



De start van het voorjaar is normaal gesproken het begin van het trouwseizoen. Dit jaar is alles anders. Het bezoeken van een trouwlocatie is niet mogelijk en huwelijksfeesten gaan mogelijk ook niet door. Toptrouwlocaties.nl wil alle toekomstige bruidsparen helpen en organiseert speciaal voor hen de éérste Online Editie van de Open Toptrouwlocatie Route. Deze online open dag vindt plaats op zondag 19 april 2020 en deelname is voor alle bezoekers gratis.



Toptrouwlocaties.nl organiseert vijf keer per jaar de Open Toptrouwlocatie Route: een dag waarop de mooiste trouwlocaties in ons hele land hun deuren openen. Toekomstige bruidsparen kunnen zo op een laagdrempelige manier meerdere locaties bezichtigen om zo hun ideale trouwlocatie te vinden. Gemiddeld werken 250 trouwlocaties mee aan de Open Toptrouwlocatie Route en zij ontvangen op één dag samen zo’n 1.250 bruidsparen. Op 19 april zouden ook honderden bruidsparen de weg op gaan, voor alweer de 31ste editie van deze landelijke open dag. Zoveel mensen de weg op sturen is in deze tijd niet verantwoord, daarom vinden er nu online rondleidingen plaats.



Leuk ‘uitstapje’ in moeilijke periode



“In deze tijd is het voor iedereen maar afwachten hoe ze nu verder moeten gaan”, vertelt Anouk Meijer van Toptrouwlocaties.nl. “De locaties krijgen de ene annulering na de andere, en verloofde stellen proberen uit te zoeken wanneer hun huwelijk wél kan plaatsvinden. Met deze speciale online editie van de Open Toptrouwlocatie Route willen we iedereen in deze moeilijke tijd wat dichter bij elkaar brengen en alle deelnemers gewoon een hele leuke dag bezorgen! Vanuit de locaties wordt al super enthousiast gereageerd. In enkele dagen hebben al ruim 50 van de toplocaties bevestigd dat ze meedoen, dus dit kan zomaar de best bezochte Route tot nu toe worden!”



De Online Editie van de Open Toptrouwlocatie Route vindt plaats op zondag 19 april. Deelnemers kunnen van tevoren op Toptrouwlocaties.nl kiezen welke (maximaal) vier locaties ze willen bezoeken. Ze krijgen vervolgens de links toegestuurd voor de rondleidingen, die live door de locaties worden verzorgd om 11:00, 12:00, 14:00 en 15:00 uur. Tijdens en na de rondleiding kunnen er vragen worden gesteld en is het net alsof de deelnemers er echt bij zijn.