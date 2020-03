Gemeente Hoeksche Waard wint Mooiwaarts trofee

Vandaag ontving wethouder Piet van Leenen namens gemeente Hoeksche Waard de Mooiwaarts trofee. Deze werd uitgereikt door Leen Verbeek, commissaris van de Koning van provincie Flevoland én voorzitter van de landelijke Federatie Ruimtelijke Kwaliteit (FRK). De uitreiking vond plaats tijdens het congres ‘Nationale Dialoog Bouwcultuur’ in Soesterberg.



De initiatiefgroep Mooiwaarts van de FRK reikt deze trofee uit aan personen of organisaties die op een inspirerende manier, in de geest van het ‘Mooiwaartspleidooi’ (pleidooi voor een waardevolle leefomgeving), samenwerken aan ruimtelijke kwaliteit.



De FRK heeft ervoor gekozen om de Mooiwaarts trofee uit te reiken aan de Hoeksche Waard om een aantal redenen. De gemeente streeft voortdurend naar hoge ruimtelijke kwaliteit, betrekt hierbij de gemeenschap, durft oude gewoonten los te laten en, last but not least, doet dit alles op een geheel eigen wijze.



Wethouder Piet van Leenen is erg blij met de trofee:



“Met trots bedank ik de jury voor het toekennen van de Mooiwaarts Trofee aan gemeente Hoeksche Waard. Mijn dank gaat ook uit naar de 200 Waardmakers. Doordat zij met enthousiasme met ons hebben samengewerkt aan de Omgevingsvisie, kan gemeente Hoeksche Waard - mede namens haar inwoners - nu de Mooiwaarts Trofee in ontvangst nemen.”