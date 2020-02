Tentoonstelling vanuit Canadees en Duits perspectief geopend

In het kader van ’75 jaar Bevrijding’ is vandaag door de Commandant der Strijdkrachten, Admiraal Rob Bauer, de tentoonstelling ‘Hij of ik. Een Canadees en een Duitser’ geopend. De tentoonstelling vertelt het verhaal van de strijd rondom de bevrijding door de ogen van twee echte militairen. De opening werd bijgewoond door de kinderen van deze militairen.



Twee echte militairen



In de tentoonstelling staan twee persoonlijke, waargebeurde verhalen centraal, van zowel een Canadese als een Duitse soldaat: Léo Major (1921-2008) uit Québec en Hans Kürten (1925-2019) uit Hitdorf bij Leverkusen. Speciaal voor de opening waren de zoon (en kleinzoon) van Léo Major, Daniel, en de dochter van Hans Kürten, Anita, aanwezig. Na afloop ontmoetten zij elkaar voor het eerst hetgeen resulteerde in een emotionele omhelzing, waarna zij gezamenlijk de tentoonstelling bezochten.



‘Hij of ik. Een Canadees en een Duitser’



‘Hij of ik’ is rauw, schokkend en bovenal waargebeurd. Te zien zijn bijzondere objecten zoals een originele Canadese invasievlag uit Normandië en een Duits propagandakanon. Maar ook persoonlijke objecten, zoals de Distinguished Conduct Medal van Léo Major en het identiteitsplaatje van Hans Kürten. Het is de grootste productie van het NMM tot nu toe. De tentoonstelling is te zien t/m 26 september 2021.



Bijzonder materieel



In het Arsenaal, zijn tal van grote voertuigen zoals vrachtwagens te zien, maar ook de bijzondere Duitse ‘Tiger II’ tank, de Königstiger, de uiterst zeldzame, bemande, V1 en het Canadese Buffalo landingsvaartuig, de Archer tankjager en de WASP-vlammenwerper.



Nationaal Militair Museum



Het Nationaal Militair Museum (NMM) is hét museum over de betekenis van de krijgsmacht voor Nederland in het heden, verleden en de toekomst. Het museum belicht deze betekenis aan de hand van verhalen, activiteiten en actuele exposities die je bijblijven. Naast zes themadelen waar met moderne museale presentaties het verhaal van de land- en luchtmacht wordt verteld, is er een enorme presentatieruimte waarin veel imposante collectiestukken zoals vliegtuigen, tanks, pantservoertuigen en helikopters zijn te bezichtigen met nu dus extra aandacht voor materieel uit de Tweede Wereldoorlog. Kijk voor meer informatie op www.nmm.nl of volg ons via Facebook en Twitter. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het vfonds.