Uniek foodtruck concept kickstart entrepreneurs in Amsterdam

De Grote Wisseltruck: opening op zaterdag 7 september



Zaterdag 7 september opent De Grote Wisseltruck haar rijdende proefkeuken. Vanuit een unieke foodtruck serveren de eerste geselecteerde food entrepreneurs Caribbean soulfood. De feestelijke foodtruck opening – met gratis tastings, muzikale side dishes en de Juiciety Festival teaser – vindt vanaf 15.00 uur plaats naast de kleurrijke broedplaats Heesterveld bij metrostation Bullewijk.



Het nieuwe foodtruck concept ‘De Grote Wisseltruck’ is hiermee een rollende kickstart voor lokale chefs: elke zes maanden testen nieuwe food ondernemers hun concept. De foodtruck gaat voor het eerst de weg op in Amsterdam Zuidoost, waar volgens de Gezondheidsmonitor een positieve bijdrage aan lichamelijke gezondheid en werkkansen erg op z’n plek valt.



Een rollende kickstart voor lokale chefs



De Grote Wisseltruck, ontwikkeld door Mama Louise en HOBU, selecteert de meest talentvolle lokale koks uit Amsterdam Zuidoost en biedt hen een flitsend begin in een opvallende foodtruck. Met professionele ondersteuning krijgen ze de kans om hun food concept te perfectioneren en hun een eigen toko op wielen te runnen. Na zes maanden is het tijd voor de wissel. Een nieuwe ondernemer neemt plaats achter het stuur van De Grote Wisseltruck en succesvolle food ondernemers groeien door naar een eigen foodtruck of een vaste locatie.



Zuidoost: behoefte aan gezond eten en werkkansen



Uit de Gezondheidsmonitor* blijkt dat de lichamelijke gezondheid (vergeleken met andere Amsterdamse stadsdelen) in Zuidoost het meest een positieve impuls nodig heeft. Stadsdeel Zuidoost scoort gemiddeld het hoogst op diabetes (7%), overgewicht (56%) en hoge bloeddruk (5%). Ook blijkt dat bewoners van dit stadsdeel weinig fruit en groenten nuttigen. Het stimuleren van een gezonde eetstijl vraagt niet alleen de aandacht van het individu, het aanbod in de omgeving speelt hier ook een grote rol bij. Daarnaast kampt stadsdeel Zuidoost met de hoogste werkloosheidscijfers van de stad, blijkt uit hetzelfde onderzoek. Bovendien is het van aandeel jongeren met een startkwalificatie (een sterke voorspeller voor het krijgen van werk) het laagst in de Bijlmer. Een springplank voor het starten van een onderneming is hier dus erg nuttig.



Opening foodtruck & Juiciety Festival teaser



Zaterdag 7 september wordt de naam van de nieuwe food onderneming en het Caribische menu gelanceerd. De eerste entrepreneurs vormen een sterk team; het voelt als een hecht familiebedrijf. De feestelijke foodtruck opening is van 15.00 tot 17.00 uur bij de kleurrijke broedplaats Heesterveld en Juiciety direct naast metrostation Bullewijk. Er zijn gratis tastings en muzikale side dishes DJ Collectief Chocolate Swirl.



Gelijktijdig is er een teaser van het Juiciety Festival dat in de zomer van 2020 wordt georganiseerd door Caribische sapjesbar Juiciety – tevens gekickstart door Mama Louise in de Wisselwinkel op Heesterveld 117. Met ingrediënten zoals sopropo, kokoswater, zoete aardappel, tajerblad, gember en madame Jeanette zorgen ondernemers Bettina en Cheryl voor smaaksensaties. Juiciety Festival wordt een vegan Caribbean festival met aandacht voor eten, muziek en een gezonde leefstijl en draagt bij aan de missie van de ondernemers om van Zuidoost een van de meest gezonde stadsdelen te maken.



Caribbean soulfood: wekelijks op de stoep en bij evenementen



Wie benieuwd is en de lokale chef op weg wil helpen, kan De Grote Wisseltruck vanaf 9 september wekelijks vinden in Amsterdam Zuidoost: op maandag en donderdag op de Flinesstraat 1099 tegenover de Makro in Amstel Businesspark en op dinsdag & woensdag aan het Bullewijkpad bij de uitgang van metrostation Bullewijk. Op 10 september is De Grote Wisseltruck ook te vinden bij pitch event Boiling in LOLA BAE en op 21 september bij Hondsrugpark Freezone Festival.



Over HOBU en Mama Louise



HOBU is actief als aanjager in het gebied Holendrecht en Bullewijk en is een samenwerking tussen WeTheCity, Pop-Up City en Vinger.nl. In de komende twintig jaar worden er 40.000 nieuwe woningen gebouwd in Amsterdam Zuidoost. Dat maakt dit stadsdeel tot een van de meest dynamische gebieden van Amsterdam. Samen met lokale pioniers realiseert HOBU tijdelijke én duurzame initiatieven die leiden tot een kwalitatieve, gemengde nieuwe stadswijk. Mama Louise staat voor Echte Mensen, Echte Straten. Elke buurt herbergt onzichtbare ondernemers die worden opgespoord en vervolgens gekickstart door Mama Louise. De Grote Wisseltruck wordt ondersteund door Ymere, Heesterveld Business HUB, gemeente Amsterdam, gemeente Ouder Amstel, en Amazing Oriental.



* Bron: Gezondheidsmonitor 2016 en 2018, Gezondheid in Beeld en Sterk & Zwak in Amsterdam, GGD Amsterdam