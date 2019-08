Televisiekijken in de camper onverminderd populair

Veel Nederlanders kijken televisie tijdens hun vakantie in de camper. De helft van de camperaars gaat er dagelijks voor zitten wanneer ze op reis zijn. Dit blijkt uit onderzoek van de NKC, Europa’s grootste camperclub.



Hoewel Stichting KijkOnderzoek al jarenlang een dalende trend waarneemt in kijkgedrag, is dit niet het geval onder camperaars. Net als vorig jaar, kijkt nog steeds de helft van de vakantievierders in een camper televisie. De grote meerderheid van de televisiekijkers geeft aan dit te doen om op de hoogte te blijven van de actualiteiten. Hier zijn ze ongeveer één tot twee uur per dag mee kwijt op reis.



Het overgrote deel van de camperaars (80%) kijkt televisie via de satellietschotel. Een minderheid (20%) doet dit via internet. Rosanne Vriend van de NKC geeft een mogelijke verklaring voor het verschil. “Wanneer je online televisie kijkt, verbruik je veel data. Hoewel de kosten in Europa tegenwoordig overal gelijk zijn, is een snelle internetverbinding nog lang niet overal vanzelfsprekend. Daarbij zijn wifiverbindingen op campings en camperplaatsen vaak niet om over naar huis te schrijven. Mensen kiezen nu vaker voor de zekerheid van een satelliet die ze op hun camper laten monteren.”



Met de verbetering van de Europese internetdekking verwacht ze dat het televisiekijken via internet ook in de camper zal toenemen. “Wanneer het internet het toelaat, wordt waarschijnlijk ook in de kampeerwereld het streamen steeds populairder. Je bespaart niet alleen kosten wanneer je geen satelliet meeneemt op reis, het gewicht kan ook meetellen. Afgelopen jaar is al vijf procent van de camperaars overgestapt van kijken via satelliet naar internet.”



Voor de camperaars die wel televisie via internet te kijken, is de tablet het populairste device. Meer dan de helft kijkt op dit apparaat. Daarna is de laptop het populairst (32%). Ook op de telefoon wordt geregeld televisie gekeken (22%).



De enquête werd ingevuld op de website van NKC (www.nkc.nl) door 4.590 respondenten. De NKC, Europa's grootste camperclub, behartigt de belangen van Nederlandse en Belgische camperaars. De NKC heeft eigen verzekeringen, organiseert groepsreizen en is uitgever van onder andere het magazine Kampeerauto. Met het internationale Campercontact.com faciliteert de NKC ruim twee miljoen Europese camperaars in hun zoektocht naar de ideale overnachtingsplaats. Kijk voor meer informatie op www.campercontact.com en www.nkc.nl.