Pepperminds kiest Pink Elephant als ICT-partner

Fieldmarketingorganisatie Pepperminds heeft Pink Elephant geselecteerd als nieuwe ICT-partner. Het contract omvat outsourcing van de ICT-omgeving en heeft een looptijd van drie jaar, met optie op verlenging. Pink zal voor Pepperminds een werkplek realiseren die volledig is gebaseerd op Microsoft365 en Azure.



Pepperminds is een fieldmarketingbureau dat organisaties helpt om direct in contact te komen met (potentiële) klanten en donateurs. Het Pepperminds-netwerk van (vooral) studenten zorgt met een goed gesprek en concept voor het creëren van ambassadeurs voor A-merken. Dit doen ze op straatlocaties, langs de deuren, maar ook op instore-locaties en events. Het in Haarlem opgerichte bedrijf heeft inmiddels ook vestigingen in België, Denemarken en Duitsland. Met ongeveer 200 vaste medewerkers wordt het netwerk van ongeveer 2500 salespromotors ingezet voor goede doelen, omroepen, kranten en andere organisaties. Bijna alle Nederlanders zijn inmiddels wel eens benaderd door een Pepperminds salespromotor.



Pink Elephant zal als nieuwe ICT-partner een werkplek voor Pepperminds ontwikkelen, ter vervanging van de huidige Citrix werkplek met Windows 7. De nieuwe werkplek is gebaseerd op Microsoft365, met Windows 10, Office365 en wordt beheerd middels Intune. Hiermee kunnen medewerkers van Pepperminds gebruik gaan maken van lokale performance én gedeeltelijk in de Cloud werken. Er wordt daarnaast gebruik gemaakt van Microsoft Azure voor de ‘achterkant’ van de werkplek. Pepperminds zal zelf het primaire eerste aanspreekpunt blijven voor haar medewerkers, maar heeft wel de mogelijkheid om Pink Elephant in te zetten als achtervang voor piekmomenten. Pink zal voornamelijk de tweede- en derdelijns ondersteuning verzorgen voor alle vestigingen van Pepperminds. Tenslotte verzorgt Pink Elephant, als Microsoft Cloud Solution Provider (CSP), ook de Microsoft-licenties voor Pepperminds.



Joey Cornelissen, ICT Manager bij Pepperminds: “We gaan met Pink de innovatie in onze ICT versnellen. Met de gekozen oplossing, kunnen we eenvoudig onze groei opvangen en kunnen onze medewerkers op iedere locatie hun werk doen. Daarnaast zagen we een erg goede culturele match met Pink. Beide bedrijven hebben een open, innovatieve cultuur en houden van aanpakken”.



“Zowel Pepperminds als Pink zijn jonge, ondernemende clubs. Dus dat komt zeker goed”, zegt Rob van Rinsum, Directeur Nederland bij Pink Elephant. “Naast de successen die we als Pink de afgelopen tijd in de zorgsector hebben geboekt, bewijst de nieuwe overeenkomst met Pepperminds maar weer dat we dé uitdager zijn in de Nederlandse outsourcingsmarkt. En we gaan ervoor zorgen dat de innovatie die we bij Pepperminds doen, ook ten goede komt aan onze andere klanten” aldus Van Rinsum.