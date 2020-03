KBO-PCOB start Meldpunt Thuiszorg vanwege COVID-19

De coronacrisis brengt allerlei nieuwe uitdagingen met zich mee. Ook in de zorg-aan-huis voor senioren is dit het geval. Seniorenorganisatie KBO-PCOB krijgt nu al meldingen binnen met vragen over de thuiszorg, huishoudelijke hulp en andere ondersteuning. Zoals het uitvallen van zorgverleners door ziekte, het ontbreken van beschermende middelen of senioren die het zelf niet meer aandurven om huishoudelijke hulp binnen te laten. Met het Meldpunt Thuiszorg wil KBO-PCOB in kaart brengen of senioren door de coronacrisis in de knel komen en welke problemen dit zijn.



Senioren die melding willen maken van een knelpunt, kunnen dit doen via www.kbo-pcob.nl/meldpunt-thuiszorg of bellen met de Ouderen-Infolijn van KBO-PCOB: 030-3 400 600. Door melding te doen krijgt KBO-PCOB een nog beter inzicht in welke zorgen er onder senioren leven in deze onzekere coronatijd.



KBO-PCOB



Seniorenorganisatie KBO-PCOB heeft een kwart miljoen leden en 800 plaatselijke afdelingen. KBO-PCOB vormt hiermee een netwerk van senioren die betrokken en van betekenis zijn voor elkaar en voor de samenleving.