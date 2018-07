Office Centre weer zelfstandig

Twintig jaar jaar na de overname door Staples en 9 jaar onder de merknaam Staples stapt Office Centre de toekomst in als zelfstandig, 100% Nederlands Bedrijf. Op 9 juli nam New Office Centre BV (hierna: NOCB) van ondernemers Frans Davelaar en Goswin Fijen de Nederlandse winkels en een deel van de online-activiteiten van Staples Solutions over. Het winkelbedrijf gaat verder als Office Centre; een naam die nog steeds grote bekendheid geniet.



Met de overname ontstaat een nieuw bedrijf naast de bestaande KantoorExpert Groep. Beide bedrijven krijgen voorlopig een eigen directie. De nieuwe Office Centre organisatie biedt werk aan 550 medewerkers, verdeeld over de 39 vestigingen, de online activiteiten en het hoofdkantoor in Almere.



Zowel Staples als NOCB zien in de overname de beste mogelijkheid om het retail team van Staples Solutions in Nederland te laten groeien. Frans Davelaar: “Wij zijn ervan overtuigd dat deze overname onze positie in de markt van office supplies, kantoorautomatisering, kantoorinrichting en aanverwante services verder verstevigt. Office Centre heeft nu weer een eigenaar met grote expertise op de Nederlandse retailmarkt en dit businessmodel.“



Richard Houppermans, algemeen directeur New Office Centre: “Uiteraard werken we nauw samen met Staples Solutions om een soepele overgang te garanderen voor alle medewerkers, klanten en leveranciers. We verwachten geen winkelsluitingen in Nederland als gevolg van deze overname, maar juist een groei in diensten en producten. Vanaf vandaag staat Office Centre met 550 enthousiaste medewerkers klaar voor ondernemers en ondernemende mensen”