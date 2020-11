Duurzaam ondernemen begint bij meer focus en minder verspilling

Nieuwe oplossing helpt ondernemers van ambitie naar resultaat



Amsterdam, 20 november 2020 - Bij duurzaam ondernemen gaat het al snel over een expliciet zichtbare invulling ervan. Zelfvoorzienende gebouwen, elektrische auto’s, gebruik van milieuvriendelijke materialen etcetera. Een laag dieper valt wellicht nog veel meer te halen. Een gebrek aan tijd, energie en geld zorgt binnen veel bedrijven namelijk voor haperende innovatieve processen. En juist met innovatie kunnen we met zijn allen veel winnen.



Bewust ondernemen



Duurzaam ondernemen gaat in de basis over bewust omgaan met de planeet en de mensen die haar bewonen. Dat bewust omgaan met zou meer terug moeten komen binnen het ondernemerschap. En meer specifiek in de besturing van bedrijven. Te weinig ondernemers zijn zich bewust van de voordelen die een professionele organisatorische aanpak biedt. Daarmee voorkom je fouten. En het mooie van fouten die niet gemaakt worden, is dat je die ook niet hoeft te herstellen. Juist daardoor houd je meer tijd over voor innovatie.



Verspilling van tijd, energie en geld komt vooral door een gebrek aan focus. De oorzaak is vooral dat ondernemers niet weten hoe zij hun organisatie het beste kunnen inrichten. En dat is niet vreemd, want tot op heden moeten MKB ondernemers het allemaal zelf uitzoeken. Vergelijk dit met grootbedrijven waar ze sinds jaar en dag afgestudeerde en ervaren specialisten inzetten om topprestaties met hun organisaties te leveren.



Kennis en vaardigheden



Waar het grootbedrijf de oorzaak aanpakt, gaat de MKB ondernemer vooral harder lopen in geval van problemen. Ook onderzoeken van o.a. nlgroeit (uitgevoerd door Erasmus en Mckinsey) en KvK laten zien dat er in veel MKB bedrijven een gebrek is aan de noodzakelijke kennis en managementvaardigheden. Helaas belemmert dit dus innovatie en groei.



En als bestaande partijen (o.a. de MKB huisadviseur) geen actie ondernemen, gaat dit nooit veranderen. Op deze Dag van de Ondernemer is het dus de vraag óf en hoe we deze impasse kunnen doorbreken. Met andere woorden wie zorgt er voor een professionele, toegankelijke én toch betaalbare oplossing voor het MKB?



Goed nieuws



Na enig zoekwerk kwamen we uit bij Route ICR. Want de veelzijdige Route ICR webapplicatie biedt professionele begeleiding van MKB ondernemers. Met een dynamisch ondernemingsplan als fundament voor duurzaam ondernemen. En via de ICR (= InControlRating) van je bedrijf manage je het proces om van ambitie naar resultaat te gaan. Altijd volgens het principe: eerst beter, dan groter. Ook in crisistijd. En dat is onverwachts tóch nog goed nieuws op deze Dag van de Ondernemer!