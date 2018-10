Proptechbedrijf SKEPP ook open in Oostenrijk, Zwitserland, Spanje en Frankrijk

ZAVENTEM – Het proptechbedrijf SKEPP, een online vergelijkingswebsite voor kantoorruimtes, gaat de internationale ambities verder tot uiting brengen door per direct uit te breiden naar Oostenrijk, Zwitserland, Spanje en Frankrijk. SKEPP was al actief in België, Nederland en Duitsland. Managing Director Joost Lansink is zeer tevreden met deze stap.

Sinds 2013 brengt het bedrijf jaarlijks duizenden bedrijven in contact met vooruitstrevende kantooraanbieders. De huidige expansie naar Oostenrijk, Zwitserland, Spanje en Frankrijk volgt op de sterk groeiende flexibele kantorenmarkt in deze landen. In de Verenigde Staten is deze flexibele kantorenindustrie sinds 2010 jaarlijks met meer dan 20% gegroeid, blijkt uit cijfers van JLL. Momenteel groeit deze markt ook hard in Europa.

Uitbreiding gepaard met user experience door digitale rondleidingen

Met de uitbreiding naar meerdere Europese landen, biedt SKEPP gebruikers in al deze landen een user experience door rondleidingen in virtual reality aan te bieden. Huurkandidaten kunnen digitaal een rondleiding door een kantoorpand aanvragen, waarna de kandidaat een VR-bril toegestuurd krijgt. Een vastgoedconsultant van SKEPP gidst de huurkandidaat op afstand door het gebouw. Bedrijven hoeven zodoende geen dagen meer uit te trekken voor een eerste oriëntatie van nieuwe kantoorlocaties, maar bekijken meerdere locaties per uur. Een bijkomend voordeel is dat dit ook ’s avonds kan, terwijl de meeste kantoren dan al lang gesloten zijn. “Deze VR-oplossing is een onderdeel van het streven om de content op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen, waar onder meer ook de kwalitatief hoogwaardige foto’s, vooruitstrevende video’s, actuele beschikbaarheid en overzichtelijke plattegronden aan bijdragen”, licht Lansink toe.

Digitaal interieurontwerp op maat door personal designer

De huurkandidaat ontvangt na de rondleiding direct een huuraanbieding in de mailbox. Een personal designer van SKEPP maakt vervolgens een digitaal interieurontwerp voor de kantoorruimte die de huurkandidaat op het oog heeft. Vervolgens kan de kandidaat het interieur en de inrichting ervan ook direct afnemen bij SKEPP. Dit is onderdeel van een design inbouwpakket op maat, waarbij je betaalt voor het gebruik. Je huurt namelijk op maandbasis in plaats van meubilair zelf te moeten aanschaffen. Het kenmerkt zich door flexibiliteit doordat de inrichting binnen één week aangepast kan worden met bijvoorbeeld extra werkplekken.

Openstaande vacatures om expansie naar verschillende landen vorm te geven